Loredana Groza, surpriză de proporții de la prieteni, de ziua ei. Ce a primit și cum a reacționat diva

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Ziua de naștere a Loredanei Groza a fost marcată anul acesta de un gest emoționant din partea prietenilor săi apropiați. Diva showbiz-ului românesc a fost surprinsă cu un cadou cu adevărat special. Reacția artistei a fost pe măsura gestului. Iată cum s-a distrat cântăreața și ce cadouri a primit.

Loredana Groza, surpriză emoționantă de ziua ei. Ce a primit cântăreața

Loredana Groza este una dintre cele mai iubite cântărețe de la noi și este la fel de apreciată și de colegii de breaslă. De-a lungul anilor, Loredana Groza a devenit cunoscută pentru pofta ei de viață și energia debordantă pe care o afișează de fiecare dată când se află în public.

Așa s-a întâmplat și de data aceasta, când și-a serbat ziua de naștere alături de prieteni apropiați și colegi de breaslă.

Artista a avut parte de o surpriză emoționantă chiar înainte de ziua ei de naștere, când prietenii i i-au pregătit o petrecere fără ca ea să bănuiască absolut nimic.

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Când a ajuns la locație, Loredana Groza a fost întâmpinată de toți prietenii car i-au cântat la mulți ani. Momentul a fost împărtășit cu fanii vedetei. Lori a publicat mai mult imagini de la petrecerea surpriză și a transmis un mesaj plin de recunoștință față de prietenii ei.

Loredana Groza, ritual de îngrijire. Ce face pentru a avea grijă de ea

Artista a vorbit despre ce face ca să se mențină atât de bine în formă. Ea spune că secretul este o alimentație corectă și o viață disciplinată.

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”Trebuie să ai o viață disciplinată. Să nu mănânci orice, să nu gândești orice, să fii un om bun, pozitiv, să faci cu pasiune orice. Și dacă mănânci, faci dragoste sau gătești. Orice lucru dacă-l faci cu pasiune, îți iese perfect. Nu merg des la cosmetică, nu-mi permit să pierd timp acolo.

Nu pot face altceva legat de aspectul fizic decât să fac sport. Nu există operații care să te facă să ai pielea sănătoasă”, a spus Loredana Groza în urmă cu mai mult timp.

Nu pot face altceva legat de aspectul fizic decât să fac sport. Nu există operații care să te facă să ai pielea sănătoasă”, a spus Loredana Groza în urmă cu mai mult timp.

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