Loredana Groza a suferit o nouă pierdere. Unchiul vedetei a murit: „Odată cu el a dispărut o lume”

Loredana Groza trece prin momente grele după pierderea unchiului său, care s-a stins la doar câteva luni după decesul tatălui artistei, Vasile Groza. Aceasta a rememorat, într-un mesaj pe rețelele sociale, clipele copilăriei, dar și valorile învățate de la „Nenea Ionel”.

Loredana Groza, în doliu

Loredana Groza, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, traversează o perioadă dificilă. Într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare, cântăreața a anunțat că și-a luat rămas-bun de la unchiul său drag, Nenea Ionel, o figură marcantă în copilăria și viața sa.

Artista și-a exprimat public regretul pentru pierderea unchiului său, pe care îl descrie drept o persoană care a influențat-o profund, insuflându-i valori precum respectul pentru muncă și dragostea pentru originile sale.

„Astăzi l-am condus pe ultimul drum pe Nenea Ionel… unchiul meu drag… Odată cu el a dispărut o lume, o lume în care am copilărit, am crescut mândră de rădăcinile mele de țărani răzeși, care au luptat pentru Ștefan cel Mare și, drept răsplată, acesta le-a dat pământ. Pământ pe care am învățat de la Nea Ionel să-l iubesc și să-l respect. M-ai învățat să dau cu sapa, să secer grâul cu secera, să păzesc harbujii, să ies cu vacile la păscut, m-ai învățat că munca înnobilează, nu te coboară, oricare ar fi ea, atunci când o faci cu dăruire totală, fără să aștepți nimic la schimb…”, a scris Loredana pe Instagram, împărtășind o parte din amintirile cu unchiul său.

Unchiul artistei a murit de Paște

Ziua înmormântării a fost un moment de profundă emoție pentru artistă. Loredana a rememorat clipele petrecute alături de Nenea Ionel, subliniind cât de mult a învățat de la el despre simplitatea și frumusețea vieții la țară.

„Niciodată nimeni nu pleca din bătătura ta fără să fie omenit și fără să guste din celebrul tău vin negru din via de la Corboaia. Ai plecat pe neașteptate, într-o zi de Paște, când cerurile sunt deschise! Să-ți fie calea luminată și lină după o viață de sacrificii și suferință… să te întâlnești acolo sus cu toți cei din neamul nostru, Palade… și să dați o petrecere în rai cu vin negru de la Corboaia… Iartă-mă că n-am stat mai mult cu tine în ultimii ani, tot timpul pe fugă cu treburi care păreau importante. Îți mulțumesc, Nenea Ionel! Te voi iubi mereu… Odihnește-te în pace!”, a mai scris vedeta.

Loredana a recunoscut că, din cauza programului încărcat, nu a apucat să petreacă suficient timp cu unchiul său în ultimii ani, un regret pe care l-a exprimat deschis.

„Îți promit că am să port în suflet tot ce m-ai învățat, iar amintirea ta va rămâne mereu vie”, a concluzionat artista, vizibil afectată de pierderea suferită.

Sursă foto: Instagram

