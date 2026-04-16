Visul neîmplinit al lui Mircea Lucescu. Dezvăluirile emoționante făcute de Matei Lucescu: „A insistat să venim, dar n-am apucat”

Moartea legendarului antrenor Mircea Lucescu a lăsat un gol imens în inimile familiei și fanilor săi. La o săptămână de la dispariția acestuia, nepotul său, Matei Lucescu, a dezvăluit un detaliu emoționant despre o dorință neîmplinită a bunicului său, care a fost strâns legată de pasiunea sa pentru fotbal.

Matei Lucescu, despre visul neîmplinit al lui Mircea Lucescu

Matei Lucescu, nepotul marelui antrenor Mircea Lucescu, a dezvăluit că regretatul său bunic a avut un vis pe care n u a mai reușit să îl îndeplinească: să viziteze împreună Muzeul Fotbalului din București.

„Am tot vorbit să venim la Muzeul Fotbalului din București să vedem colecția împreună, a insistat să venim, dar n-am apucat”, a mărturisit Matei Lucescu.

Împărtășind aceste gânduri la DigiSport, el a explicat că bunicul său ar fi vrut să-i arate întreaga sa carieră prin colecția impresionantă de tricouri expusă la muzeu. Din păcate, timpul nu le-a permis să transforme această dorință în realitate.

Matei Lucescu a recunoscut că vizita sa la muzeu, pentru prima dată după moartea antrenorului, a fost copleșitoare: „E prima oară când am ocazia să le văd pe toate expuse. Fiind tricourile lui, el nu avea obișnuința să le scoată să se uite la ele. E frumos și impresionant să vezi istoria și fizic, nu doar în imagini”.

Citește și: Cristina Șișcanu le dă peste nas vedetelor care își țin copiii departe de brandurile de lux: „Tu te lauzi cu așa ceva? Alegi să îți ții copilul departe de aceste lucruri?”

Citește și: Cine este noua iubită a lui Valentin Sanfira. Femeia este cunoscută

Mircea Lucescu a lăsat o moștenire de neprețuit

Mircea Lucescu, cunoscut drept „Il Luce”, nu a fost doar o figură emblematică a fotbalului românesc și internațional, ci și un bunic care, deși prins în tumultul carierei, a lăsat o amprentă puternică asupra familiei sale.

Matei Lucescu își amintește cu drag de bunica sa, doamna Neli, care a avut un rol crucial în educația nepoților.

„De noi s-a ocupat bunica, Mircea era ocupat cu fotbalul. Pot să vă zic sigur că ne-a dus în toate muzeele din Europa, sigur le-am văzut pe toate”, a declarat el pentru aceeași sursă.

Citește și: Cu cine a fost surprinsă Adelina Pestrițu în Turcia. Actorul este celebru și adorat de fane la nivel mondial

Citește și: Cum au apărut Cristina Spătar și Vicențiu, după ce s-a zvonit că ar fi la un pas de divorț

Deși lumea îl cunoștea pe Mircea Lucescu drept antrenorul care a cucerit trofee și a format generații întregi de fotbaliști, pentru Matei el rămâne „doar bunicul”, o figură familială iubitoare, dincolo de succesul profesional.

Pierderea marelui antrenor a fost resimțită profund nu doar de familie, ci și de întreaga comunitate fotbalistică. La înmormântare, Matei Lucescu a fost impresionat de numărul mare de oameni care au venit să-și ia rămas-bun de la bunicul său, dar și de sprijinul primit.

„Toți am fost impresionați cu adevărat de oamenii care au venit la priveghi, de amploarea evenimentului, de cei care ne-au ajutat să organizăm înmormântarea, tot sprijinul pe care l-am avut în aceste momente grele”, a subliniat acesta.

Moștenirea lui Mircea Lucescu nu constă doar în numeroasele trofee și succese sportive, ci și în valorile pe care le-a lăsat familiei sale.

„Pentru mine a fost bunicul, doar așa l-am văzut, nu ca pe un antrenor de fotbal, nu ca pe un mare sportiv”, a spus Matei Lucescu, care a subliniat că „e frumos să vezi că după fiecare meci au rămas niște amintiri, nu numai imagini”.

