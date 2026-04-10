Cine este Maria Luiza Lucescu, fiica lui Răzvan Lucescu. Cum arată și cu ce se ocupă Marilu. Are trei copii

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cine este Maria Luiza Lucescu. Apropiații o cunosc drept Marilu

Marilu Lucescu, fiica antrenorului Răzvan Lucescu, a ales un drum discret, departe de lumina reflectoarelor, dar plin de împlinire personală și profesională. Stabilită la București alături de soțul ei și cei trei copii, Marilu se dedică pasiunii pentru educație și implicare socială. Potrivit Romania TV, ea și-a finalizat studiile în Elveția, a trăit o perioadă în Africa de Sud și a urmat un master la Rotterdam înainte de a-și întemeia propria familie.

Soțul său, Luis Escobedo D’Anglés, este profesor universitar și cercetător în Africa de Sud, cu un interes profund pentru teme precum identitatea, migrația și discriminarea. Originar din Trujillo, Peru – un adevărat centru cultural – Luis s-a cunoscut cu Marilu în timpul șederii acesteia în Africa de Sud. Relația lor s-a consolidat pe fondul pasiunii comune pentru educație și cultură, iar cei doi s-au căsătorit, formând împreună o familie frumoasă.

Cântă într-un cor cleric

Marilu este mama a trei copii, dintre care cel mai mare, Lucio, în vârstă de șapte ani, vrea să ducă mai departe tradiția fotbalistică a familiei. El este deja înscris la juniorii Rapidului, clubul care poartă o mare însemnătate pentru familia Lucescu. În paralel, Marilu își dedică timpul și pentru acțiuni caritabile și cântă într-un cor cleric, găsindu-și echilibrul între viața de familie și activitățile care o împlinesc sufletește.

Marilu împărtășește o relație specială cu bunica sa, Neli Lucescu, rămânând apropiată de rădăcinile sale și de valorile transmise de familie. Așa cum relatează Romania TV, viața ei este o combinație între discreție, tradiție și pasiune, un exemplu de echilibru între carieră, familie și comunitate.

Foto: Facebook; Instagram

Urmărește-ne pe Google News