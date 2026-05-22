Imagini de la pomana lui Mircea Lucescu, la 40 de zile. Ce gest a făcut Răzvan Lucescu

Pe 7 aprilie 2026, Mircea Lucescu s-a stins din viața. Acum, la 40 de zile distanță, Răzvan Lucescu i-a făcut, așa cum se cuvine, pomana. Gestul antrenorului pentru tatăl său nu a rămas secret. Preotul Florin Danu a postat câteva imagini de la slujba de pomenire pe rețelele sociale.

Imagini de la pomana lui Mircea Lucescu

Preotul Florin Danu a participat la slujba de pomenire a lui Mircea Lucescu, organizată de Răzvan Lucescu. Acesta a venit în România și le-a oferit copiilor și bătrânilor o masă caldă, ca gest făcut în onoarea tatălui său.

Peste 100 de porții de mâncare au fost oferite de Răzvan Lucescu la cantină socială a Centrului „Sfântul Ierarh Nectarie”.

„Astăzi, la cantina socială a Centrului «Sfântul Ierarh Nectarie», familia Lucescu a făcut pomenirea pentru domnul Mircea Lucescu și a oferit peste 100 de porții de mâncare copiilor și bătrânilor din comunitatea noastră.

Un gest care ne-a impresionat profund a fost faptul că domnul Răzvan Lucescu nu doar că a fost prezent, ci a servit personal copiii și beneficiarii centrului nostru, stând aproape de oameni cu multă discreție și căldură sufletească. Într-o lume în care mulți aleg să ajute de la distanță, există și oameni care vin, privesc în ochi un copil, schimbă o vorbă cu un bătrân și oferă nu doar o masă caldă, ci și respect, atenție și omenie.

Le mulțumim pentru dragoste, pentru smerenia și pentru exemplul frumos oferit astăzi tuturor. Dumnezeu să primească pomenirea și să binecuvânteze această familie”, a scris preotul Florin Danu pe Facebook.

Răzvan Lucescu, fotografii de la pomana făcută tatălui său

Preotul a postat și câteva fotografii în care apare și Răzvan Lucescu.

Fotografiile s-au viralizat rapid și au adunat mii de like-uri și sute de comentarii care l-au felicitat pe Răzvan Lucescu pentru gestul făcut.

„Oameni deosebiți. Felicitări”, „Cel mai frumos gest”, au fost câteva dintre reacțiile oamenilor.

