Mircea Lucescu a murit. Fostul selecționer al României avea 80 de ani

Ultimele luni, o luptă continuă cu problemele cardiace
Mircea Lucescu a traversat o perioadă extrem de dificilă la începutul anului 2026, fiind internat în repetate rânduri din cauza unor afecțiuni cardiace severe. Deși medicii au încercat constant să-i stabilizeze starea, organismul său a cedat treptat în fața complicațiilor.
Spitalul Universitar de Urgență București a anunțat oficial dispariția celui care a marcat, prin talent și dedicare, istoria fotbalului românesc și european.
„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30, a fost declarat decesul domnului Mircea Lucescu.
Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984.
Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, se arată în comunicatul SUUB.
Două infarcturi în aceeași zi
Pe 3 aprilie, cu doar câteva ore înainte de externare, fostul selecționer a suferit un infarct miocardic acut. Medicii au intervenit rapid și au reușit să-l resusciteze, însă, la scurt timp, Lucescu a trecut printr-un al doilea infarct. A fost transferat de urgență la Terapie Intensivă, unde echipele medicale au depus eforturi uriașe pentru a-i salva viața.
Deși pe 4 aprilie starea sa părea să se îmbunătățească ușor, situația s-a agravat în noaptea de 5 aprilie, când aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Transferat din nou la ATI, Lucescu a intrat într-o fază critică, iar pe 6 aprilie 2026 a fost declarat decesul.
Probleme medicale repetate încă din februarie
Primele semne serioase apăruseră încă din februarie, când antrenorul fusese internat de urgență pentru tulburări de ritm cardiac. În martie, în cantonamentul de la Mogoșoaia, acesta a leșinat în timpul pregătirilor echipei naționale, fiind transportat imediat la spital. Era deja a treia internare într-un interval scurt, iar medicii avertizaseră că situația este gravă.
Mircea Lucescu rămâne un nume definitoriu pentru fotbalul românesc și european. A condus echipa națională a României și a antrenat cluburi de prestigiu precum Dinamo, Rapid, Galatasaray, Beșiktaș și Șahtior Donețk. La Șahtior a obținut cea mai mare performanță a carierei, câștigând Cupa UEFA în 2009 și transformând clubul într-o forță continentală.
Dincolo de trofee și rezultate, Lucescu a fost un model de disciplină, profesionalism și longevitate. Generații întregi de suporteri și jucători l-au privit ca pe un mentor și un reper. Moartea sa lasă un gol imens în sportul românesc și în lumea fotbalului internațional.