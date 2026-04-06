Medicii de la Spitalul Universitar, discuții privind starea lui Mircea Lucescu. Stabilesc cel mai bun plan de intervenție

Starea lui Mircea Lucescu este una critică, anunță medicii de la Spitalul Universitar din București. Medicii care se ocupă de el se întâlnesc pentru a discuta felul în care se poate interveni pentru fostul selecționer, care se află acum la Terapie Intensivă.
Mircea Lucescu se află în stare critică, după ce a suferit două infarcturi la scurt timp unul după celălalt. Acum, fostul selecționer este într-o comă indusă și se află la ATI, la spitalul Universitar din București.
Între timp, medcii se întâlnesc pentru a discuta starea lui de sănătate și felul în care pot interveni pentru a îl trata pe acesta.
„Facem precizarea că nu sunt elemente noi în evolutia stării de sănatăte a dlui Mircea Lucescu și că vom reveni cu informații în curand sau dacă va fi necesar. La acest moment se desfasoară o intâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduita terapeutică imediată a acestui caz”, a transmis unitatea medicală.
„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de garda din secţia de cardiologie. Duminică, în cursul nopţii, aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutăţit, necesitând transferul în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă”, au anunţat duminică dimineaţă reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.
Familia a ajuns la spital
Fiul lui Mircea Lucescu, Răzvan, a ajuns alături de mama lui la spital în weekend. El le-a cerut jurnaliștilor respect pentru aceste momente dificile și a cerut să fie înțelegători cu familia, care trece prin momente grele.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seara că Mircea Lucescu este în stare critică și se află la ATI, iar starea lui s-a degradat în ultimele 24-48 de ore.