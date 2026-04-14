La patru zile după înmormântarea lui Mircea Lucescu, familia fostului selecționer a transmis o scrisoare emoționantă în care își exprimă recunoștința față de toți cei care au sprijinit organizarea ceremoniei funerare. Mesajul, făcut public pe 14 aprilie, reflectă atât durerea pierderii, cât și solidaritatea pe care familia spune că a simțit-o în această perioadă.

„Fără sprijinul lor, nu i-am fi putut cinsti memoria așa cum se cuvine”

În debutul scrisorii, familia mulțumește instituțiilor și profesioniștilor implicați în organizarea funeraliilor, subliniind rolul esențial al acestora, notează gsp.ro.

„Familia Lucescu adresează profunde mulțumiri tuturor instituțiilor publice și private, precum și tuturor profesioniștilor care au contribuit cu înaltă responsabilitate, rigoare și respect la organizarea și desfășurarea ceremoniei funerare dedicate iubitului nostru Mircea Lucescu. Fără sprijinul lor, nu i-am fi putut cinsti memoria așa cum se cuvine.”

Familia notează că sprijinul primit a reprezentat „o expresie autentică a respectului față de tot ceea ce a însemnat el ca om și ca profesionist”.

Mulțumiri adresate instituțiilor statului și mediului sportiv

În mesaj sunt menționate Biserica Ortodoxă Română, Guvernul României, Federația Română de Fotbal, structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, Poliția Română, Jandarmeria, Primăria Capitalei, serviciile medicale, firmele de pază și compania funerară. Familia subliniază colaborarea exemplară dintre toate aceste instituții.

„Noi – Elena Lucescu, Răzvan Lucescu și întreaga familie – ne exprimăm întreaga apreciere pentru modul exemplar în care toate aceste instituții și echipe au colaborat, contribuind la desfășurarea unei ceremonii demne, în acord cu personalitatea și parcursul excepțional al dragului nostru Mircea Lucescu.”

„Am simțit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri”

Familia vorbește și despre sprijinul moral primit din partea publicului, al apropiaților și al lumii sportului, încă din momentul în care au apărut primele vești despre starea de sănătate a fostului antrenor.

„În toată această perioadă, am simțit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri: că nu suntem singuri. Într-adevăr, nu am fost singuri nicio clipă. De când am aflat primele vești despre starea lui de sănătate și până după înmormântare, s-a revărsat spre noi un val de căldură sufletească: mesaje, gânduri și gesturi care ne-au ținut în picioare.”

„Îl vom purta mereu în inimile noastre”

Scrisoarea se încheie cu un mesaj adresat tuturor celor care l-au admirat pe Mircea Lucescu de-a lungul carierei sale.

„Îl vom purta mereu în inimile noastre. Știm că îl veți purta și voi. Cu profundă recunoștință, Familia Lucescu.”

Foto – Dumitru Angelescu / Libertatea

