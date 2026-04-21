Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Frazer Hammill a fost găsit fără suflare în locuința sa din Doncaster, la doar o zi după ce fusese reținut și interogat de poliția din Lancashire. Actorul avea 41 de ani.

Aapreciat pentru rolurile sale din producții britanice de succes, Frazer a lăsat în urmă o familie îndurerată și o comunitate artistică în stare de șoc, mai ales că nimeni din cercul său apropiat nu bănuia suferința profundă prin care trecea.

Ancheta medicului legist a confirmat faptul că acesta și-a pus capăt zilelor, lăsând mai multe mesaje de adio prin care și-a explicat gestul extrem și și-a luat rămas bun de la cei dragi.

Detaliile unui gest planificat cu atenție

Tragedia a ieșit la iveală pe 30 decembrie, când un vecin a descoperit pe ușa sa un bilet lăsat de actor, însoțit de cheile apartamentului acestuia. Mesajul era un avertisment clar prin care li se cerea vecinilor să nu intre în locuință și să contacteze imediat serviciile de urgență.

Deși echipele de intervenție și paramedicii au ajuns la fața locului la scurt timp după ora 14:00, eforturile de resuscitare au fost zadarnice, decesul fiind declarat oficial la ora 14:13. Cauza medicală a decesului a fost înregistrată ca fiind asfixiere prin spânzurare.

Medicul legist a subliniat natura deliberată a faptei, precizând în cadrul audierilor că „Sunt convinsă că acesta a fost un act deliberat și că Frazer a gândit și planificat asta”.

Citeşte şi: Sportiva Mara Flavia Araujo a murit la 38 de ani, în timpul unei probe de triatlon

Citeşte şi: Mihaela Rădulescu, mesaj dureros cu ocazia zilei de naștere a lui Felix Baumgartner: „Nu este tocmai genul de ‘petrecere’ pe care aș dori-o cuiva!”

Citeşte şi: Mihaela Rădulescu, mărturisiri emoționante despre relația cu Felix Baumgartner: „Aceasta ar trebui să fie iubirea la care să țintească fiecare femeie”

Ce s-a întâmplat cu actorul la părăsirea secției de poliție

Un aspect tulburător al cazului este faptul că, în ziua precedentă decesului, Frazer Hammill nu a dat niciun semn de instabilitate emoțională după interogatoriul poliției.

Ofițerii care s-au ocupat de arestul preventiv au depus mărturie în fața instanței, declarând că actorul părea să fie „într-o stare de spirit bună” în momentul în care a părăsit secția.

Autoritățile au raportat că nu au avut nicio îngrijorare cu privire la siguranța sa sau la sănătatea sa mintală la acel moment. Această discrepanță între aparențe și realitatea sa interioară a fost confirmată și de sora sa, Caroline, care a mărturisit în fața tribunalului că moartea fratelui ei a venit ca un „șoc total” și că acesta era extrem de iubit de nepoții și nepoatele sale.

Mesaje de adio și planuri de viitor pentru 2026

Colegii de breaslă și prietenii apropiați au reacționat imediat după aflarea veștii, descriindu-l pe Frazer Hammill ca pe un om cu un talent uriaș și o inimă pe măsură. Lamin Touray, fost coleg de platou, a publicat un mesaj sfâșietor pe rețelele sociale, dezvăluind că cei doi aveau aspirații mari pentru viitorul apropiat. „Am vorbit despre marile noastre planuri pentru 2026. Ne-am stabilit țeluri și obiective. Erai într-un loc atât de bun din punct de vedere emoțional, al carierei, ZBURAI, dar nu a fost suficient pentru a te ține alături de noi”, a scris acesta, subliniind cât de neașteptat a fost deznodământul.

O moștenire lăsată pe micul ecran și pe scenele de teatru

Frazer Hammill va rămâne în memoria publicului prin rolurile sale versatile, de la cel de gardian de închisoare în soap-opera „Emmerdale”, până la cel de ofițer de poliție în drama „Happy Valley”. De asemenea, colaborarea sa cu John Godber Theatre Company și Theatre Royal Wakefield a lăsat o amprentă durabilă asupra celor care au lucrat cu el.

Reprezentanții instituțiilor teatrale și-au exprimat tristețea profundă, menționând că „Frazer avea o inimă imensă și un talent enorm”, iar căldura și profesionalismul său au lăsat o impresie de neșters. Deși cariera sa era în plină ascensiune, cu roluri în producții precum „Last Laugh” sau „Shed Convention”, actorul a ales să părăsească definitiv scena vieții, lăsând în urmă o întrebare dureroasă despre luptele invizibile ale minții.

Foto – captură Youtube

Urmărește-ne pe Google News