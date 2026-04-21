Chef Sorin Bontea a pierdut procesul cu Antena 1. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească juratul „MasterChef”

Sorin Bontea a pierdut unul din procesele pe care le are cu Antena 1, după ce, împreună cu Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, au decis să părăsească scaunele de jurați ale emisiunii „Chefi la cuțite”, cu toate că încă nu se încheiaseră contractele lor. Mai mult, aceștia au semnat, după doar câteva luni, cu postul ProTV.

Chef Sorin Bontea a pierdut procesul cu Antena 1

Chef Sorin Bontea, unul dintre cele mai cunoscute figuri ale gastronomiei televizate din România, se află în centrul unei dispute juridice majore cu Antena Group. Tribunalul Bucureşti a hotărât că fostul jurat de la „Chefi la cuţite” trebuie să plătească despăgubiri de 100.000 de euro către postul TV. Decizia nu este însă definitivă, notează Pagina de Media.

Suma va fi achitată în lei, la cursul valutar BNR din ziua plăţii, şi va include dobânda legală penalizatoare calculată pentru perioada începând cu 4 noiembrie 2023 până la momentul achitării efective a debitului principal.

În plus, Sorin Bontea va trebui să plătească 8.575 de lei pentru cheltuielile de judecată, reprezentând taxa de timbru. Decizia permite apel în termen de 30 de zile, ceea ce oferă chef-ului posibilitatea de a contesta hotărârea la Curtea de Apel.

Procesul este doar unul dintre numeroasele litigii care au marcat relaţia tensionată dintre Antena Group şi cei trei Chefi – Sorin Bontea, Florin Dumitrescu şi Cătălin Scărlătescu – de la sfârşitul colaborării lor în 2023.

Cum s-a produs ruptura dintre cei trei chefi și trustul Intact

Ruptura a fost declanşată de refuzul lui Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu de a participa la filmările celui de-al 13-lea sezon al emisiunii „Chefi la cuţite”, invocând oboseala. La scurt timp, postul TV a anunţat public că formatul va continua cu o nouă echipă.

La finalul lunii noiembrie 2023, după difuzarea sezonului 12, Antena Group a iniţiat câte un proces separat împotriva fiecărui chef, solicitând „obligarea să execute contractul de prestaţii artistice”.

Într-o mişcare surprinzătoare, chefii au semnat pentru o revenire la postul rival, Pro TV, în 2024, pentru celebrul format „MasterChef”. Această decizie a alimentat şi mai mult conflictul, Antena Group încercând să blocheze apariţiile lor prin ordonanţe preşedinţiale, până la soluţionarea proceselor de fond. Însă, demersurile respective au fost respinse definitiv, lăsând postul TV cu cheltuieli de judecată semnificative.

Sursă foto: Instagram

