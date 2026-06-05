Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu, implicat într-un nou proces de succesiune

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Marius Calotă, moștenitorul averii fostului ministru Rodica Stănoiu, este implicat într-un nou proces de succesiune. O artistă din Gorj contestă împărțirea unei alte moșteniri la Judecătoria Motru și cere clarificarea situației.
Marius Calotă, implicat într-un nou proces de succesiune
Marius Calotă, bărbatul care a moștenit generoasa avere a regretatei Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, se confruntă acum cu un nou scandal legat de o altă moștenire.
Potrivit Spynews, acesta a fost chemat în instanță de o artistă din Gorj, care solicită împărțirea unor bunuri de patrimoniu într-un proces de succesiune deschis la Judecătoria Motru.
Artista din Gorj, care a inițiat procesul, contestă împărțirea unei alte moșteniri și a chemat în instanță mai multe persoane, inclusiv membri ai familiei lui Marius Calotă. Conform legii, astfel de cazuri ajung în fața judecătorilor atunci când moștenitorii nu reușesc să ajungă la un acord privind împărțirea bunurilor sau când există dispute legate de testamente.
Marius Calotă ar fi primit moștenire casa din Șoseaua Pipera-Tunari, casa din Năvodari, locul de veci din Cimitirul Izvorul Nou, două mașini, obiecte de valoare precum tablouri și tapiserii, dar și 5% din conturile bancare și alte active financiare ale fostei ministre.
Această nouă dispută juridică adaugă un alt capitol complicat în viața bărbatului, care deja a fost în centrul atenției publice după ce a devenit moștenitorul impresionantelor bunuri ale Rodicăi Stănoiu.