Caz șocant în România. Un bărbat a încercat să răpească un copil dintr-o școală. Învățătoarea a sunat de urgență la Poliție

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Un bărbat a încercat să răpească un copil dintr-o școală din Bihor, sub pretextul că a fost trimis de tatăl băiatului să îl ia. Învățătoarea a alertat poliția, care a venit de urgență și l-a prins

Caz șocant în Bihor. Un bărbat a vrut să răpească un copil

Caz șocant petrecut la o școală din Bihor. Un bărbat a ajuns la unitatea de învățământ și i-a spus învățătoarei că a fost trimis de tatăl unui copil să îl ia de școală. Învățătoarea a constatat că băiețelul respectiv plecase deja de la școală alături de părinții lui.

Femeia a alertat imediat poliția, când și-a dat seama despre ce este vorba. Se pare că bărbatul avea un întreg plan pus la punct pentru a răpi copilul de la școală, așa că i-a spus învățătoarei că a fost trimis de tatăl copilului ca să îl ducă acasă.

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Educatoarea a verificat informațiile spuse de bărbat și a constatat că băiatul de 7 ani deja plecase acasă cu părinții lui, care sunt polițiști de meserie.

Angajatele de la școala din Aleșd au alertat poliția, iar bărbatul a fost prins la scurt timp și dus la audieri, iar la o zi distanță, a fost reținut pentru 24 de ore.

Întregul incident s-a petrecut marți după-masă, 2 iunie. Judecătorii din Aleșd au dispus arestarea lui preventivă pentru 30 de zile.

Anchetă privind tentativa de răpire

Mai mult, polițiștii au pornit o anchetă în ceea ce privește tentativa individului de a răpi copilul de la școală. Bărbatul este cercetat pentru lipsire de libertate în mod ilegal, în forma tentativei.

Se pare că bărbatul în cauză ar suferi de probleme psihice, iar anchetatorii urmează să stabilească dacă acesta avea sau nu discernământ în momentul în care a vrut să răpească copilul de 7 ani și dacă a acționat singur sau mai sunt și alte persoane implicate.

Individul a fost supus, miercuri, 3 iunie, la o expertiză psihiatrică. Până la acest moment, autoritățile nu au făcut publice rezultate, așa că nu se știe dacă acesta ar avea sau nu probleme psihice.

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