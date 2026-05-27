Momentul emoționant al reîntâlnirii dintre Rebeca și Melisa cu pădurarul care le-a salvat. Cum s-a schimbat viața lui Aurel de când a devenit erou 

Rebeca și Melisa sunt cele două fetițe care au dispărut din Târnăveni pe 30 martie, anul acesta. După 30 de ore de căutări, pădurarul Aurel Frandeș le-a găsit. El s-a reîntâlnit cu fetițele după aproape două luni de când le-a salvat și spune că aceasta este, de fapt, cea mai mare răsplată pe care o putea primi.

Pădurarul care le-a găsit pe cele două fetițe dispărute din Târnăveni, declarații emoționante

Aurel Frandeș a devenit erou fără să realizeze. El le-a găsit pe fetițele dispărute din Târnăveni la 30 de ore după ce acestea au fost căutate în disperare.

Melisa, de 4 ani, și Rebeca, de 5 ani, cele două fetițe au dispărut dintr-un cartier de la marginea Târnăveniului. Autoritățile și localnicii s-au mobilizat și au început căutările la care au participat peste 300 de polițiști, pompieri, salvamontiști, dar și voluntari.

La doar 4 kilometri de locul dispariției se întindea o pădure, așa că lucrurile au devenit rapid și mai complicate.

Aurel Frandeș, agentul silvic ce se ocupa de pădure, se afla acasă, într-o comună aflată la 120 de kilometri depărtare. A aflat de dispariția fetițelor din mesajul RO-ALERT.

Luni, când s-a întors la serviciu, a plecat spre Bobohalma pe urmele unor hoți de lemne. Pentru că plouase, a luat-o la pas, spre marginea pădurii, loc în care le-a văzut pe Melisa și pe Rebeca.

Foto: Eli Driu/Libertatea

„Una era jos şi una în picioare”, îşi aminteşte pădurarul. „Când am văzut rochiţa roşie, mi-am dat seama că sunt fetiţele date dispărute. Le-am întrebat cum le cheamă, cea mare mi-a spus că Rebeca, iar cea mică n-a putut vorbi. Plângea. Dar aşa, cât mai putea…”.

Bărbatul le-a făcut o poză și a trimis-o unui polițist, ca să se asigure că ele sunt fetițele dispărute.

„Am luat fetiţele, pline de noroi, cum erau, şi ude, le-am dat hainele de pe mine, o bluză pe una, vesta pe cea mare, şi le-am luat, pe una în spate şi pe una în braţe şi am mers, prin pădure, către maşină. Le-am spus că le duc la mama lor, acasă. Să nu mai plângă, că le duc acasă. Şi n-au mai plâns”, a povestit pădurar, conform Libertatea.

S-a reîntâlnit cu micuțele, după două luni

La două luni de când Aurel a devenit erou, acesta a venit să le viziteze pe fetițe. Le-a adus dulciuri, iar ele s-au bucurat să îl vadă pe „nenea pădurarul”.

Nu îi cunosc numele, dar știu cine este și își aduc aminte cum le-a luat în brațe și le-a dus acasă, la părinți.

Fetițele nu își amintesc decât că s-au culcat pe frunze și apoi s-au trezit cu lumina soarelui bătându-le în ochi.

Rebeca și Melisa i-au mulțumit lui Aurel, care s-a emoționant până aproape de lacrimi.

„Să creşteţi mari! Şi, când sunteţi mari şi o să fiu eu mai bătrân, să veniţi şi să mă căutaţi şi voi pe mine. Bine?”.

