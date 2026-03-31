Home > Știri > Fetițele din Târnăveni au fost găsite în pădure. Rebeca și Melisa, de 4 și 5 ani, fuseseră date dispărute de o zi

Fetițele din Târnăveni au fost găsite în pădure. Rebeca și Melisa, de 4 și 5 ani, fuseseră date dispărute de o zi

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 31.03.2026, 07:30

Rebeca și Melisa, cele două fetițe în vârstă de 4 și 5 ani care au dispărut din Târnăveni în urmă cu o zi, au fost găsite într-o pădure. Autoritățile și voluntarii au desfășurat o amplă acțiune de căutare, iar micuțele au fost descoperite, în cele din urmă, de un pădurar.

Fetițele din Târnăveni, găsite după o zi

Două fetițe dispărute au fost găsite tefere într-o pădure din Târnăveni, după o zi de căutări neîncetate. Rebeca și Melisa, în vârstă de 4 și 5 ani, s-au rătăcit în timp ce se jucau la câțiva pași de casă.

Dispariția micuțelor a fost raportată pe 30 martie 2026, la câteva ore după ce acestea au fost văzute ultima dată jucându-se aproape de locuința lor, într-un cartier de la marginea orașului Târnăveni. Familia, vecinii, poliția și voluntarii s-au mobilizat imediat, lansând o operațiune de căutare la scară largă.

Cu ajutorul dronelor cu termoviziune și al câinilor special antrenați, peste 100 de persoane au scotocit dealurile și pădurile din împrejurimi.

L-a vorbit numai de bine pe fostul soț, până când el a lăsat-o și fără casa de lux, și fără bone. Acum, Andreea Popescu iese la atac! „Controlul este doar o iluzie!” Ce a dezvăluit despre ultimii ani de relație cu Rareș Cojoc
L-a vorbit numai de bine pe fostul soț, până când el a lăsat-o și fără casa de lux, și fără bone. Acum, Andreea Popescu iese la atac! „Controlul este doar o iluzie!” Ce a dezvăluit despre ultimii ani de relație cu Rareș Cojoc
Recomandarea zilei

„La ora 17 m-a sunat cuscra să vin că a dispărut Rebeca. Vă dați seama că sunt bunică, am venit de îndată. Am căutat-o peste dealuri până acum. Unde să o mai caut?”, a declarat, cu vocea încă tremurândă, bunica uneia dintre fetițe, citată de Observatornews.

„Toată comunitatea noastră este distrusă. Copilele nu aveau unde să dispară pentru că au fost căutate și cu drone și cu polițiști”, a adăugat un localnic.

„Au decis să mă umilească, să mă hărțuiască...” Mihaela Rădulescu, dezvăluiri neașteptate despre ce a pățit, după moartea lui Felix Baumgartner. Ce i s-a întâmplat vedetei recent
„Au decis să mă umilească, să mă hărțuiască...” Mihaela Rădulescu, dezvăluiri neașteptate despre ce a pățit, după moartea lui Felix Baumgartner. Ce i s-a întâmplat vedetei recent
Recomandarea zilei

Citește și: Destinul tragic al celor doi tineri găsiți carbonizați, la scurt timp după nuntă. Mădălina și Ionuț erau șoferi de TIR și au murit într-un accident cumplit

Citește și: Avertisment pentru părinți: 90.000 de flacoane de ibuprofen pediatric retrase de pe piață

Rebeca și Melisa, găsite într-o pădure

După ore bune de căutări, un pădurar a descoperit fetițele obosite și speriate într-o pădure din apropiere. Deși erau flămânde și murdare, micuțele erau în afara oricărui pericol. Salvatorii le-au oferit apă și pături pentru a le încălzi.

„Am fost pe toate dealurile, am căutat peste 100 de persoane și nimic. Tot trebuia să găsim ceva dacă erau mușcate de câini – un papuc, ceva. Dacă nu le-ar fi luat cineva…”, a povestit un alt localnic.

Citește și: Klaus Iohannis, apariție rară, după ce a demisionat de la Președinția României. Declarațiile fostului președinte

Citește și: Șefa TVR susține că are salariul prea mare, dar nu îl poate reduce. Adriana Săftoiu: „Funcționăm pe o lege din 1994”

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş, Rebeca și Melisa au fost găsite de un pădurar.

„În urma căutărilor efectuate de forţele de ordine şi de voluntari, cele două fetiţe au fost găsite de un pădurar, într-o zonă izolată. La acest moment, sunt duse la o unitate medicală, pentru evaluarea stării de sănătate, având în vedere că au stat în frig o perioadă îndelungată”, a transmis IPJ Mureş.

Micuțele au ajuns acum acasă la familiile lor.

„Rebeca și Melisa sunt în siguranță! Două vieți salvate prin solidaritate, implicare și speranță. Vă mulțumim tuturor celor care nu ați rămas indiferenți. Respect și recunoștință colegilor din structurile MAI și voluntarilor- datorită lor, această poveste are un final fericit”, a transmis și Ministerul Afacerilor Interne.

Sursă foto: Facebook (MAI)

Libertatea.ro
Cele mai noi detalii despre înlocuirea lui Cătălin Măruță cu Gabriela Cristea la PRO TV: „Pregătesc multe surprize”
Cele mai noi detalii despre înlocuirea lui Cătălin Măruță cu Gabriela Cristea la PRO TV: „Pregătesc multe surprize”
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump, la Washington. Ținuta ei a atras toate privirile
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump, la Washington. Ținuta ei a atras toate privirile
Fanatik
Echipa din SuperLiga care este dependentă de brandul Hagi. Ultima radiografie financiară înainte de plecarea Regelui la națională
Echipa din SuperLiga care este dependentă de brandul Hagi. Ultima radiografie financiară înainte de plecarea Regelui la națională
GSP.ro
Cea mai frumoasă fană a lui Inter: „Când am ajuns în Italia, prietenii mi-au spus: trebuie să alegi între cele două”
Cea mai frumoasă fană a lui Inter: „Când am ajuns în Italia, prietenii mi-au spus: trebuie să alegi între cele două”
Click.ro
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului: „Chiar se gândește.” Drama femeii, ambii soți au avut morți fulgerătoare
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului: „Chiar se gândește.” Drama femeii, ambii soți au avut morți fulgerătoare
TV Mania
Gestul făcut de Irina Columbeanu pe TikTok care a încins internetul. Imaginile rare cu Monica Gabor scoase din arhivă
Gestul făcut de Irina Columbeanu pe TikTok care a încins internetul. Imaginile rare cu Monica Gabor scoase din arhivă
Redactia.ro
Decizia radicală luată de soția lui Mircea Lucescu după ce selecționerul a ajuns de urgență la spital. Femeia nu a stat pe gânduri și i-a spus totul în față lui Il Luce
Decizia radicală luată de soția lui Mircea Lucescu după ce selecționerul a ajuns de urgență la spital. Femeia nu a stat pe gânduri și i-a spus totul în față lui Il Luce
Citește și...
Șeful hotelului unde se caza Iohannis când mergea la schi a ajuns director la Transelectrica. Faptele sale, în vizorul DNA
Transport public gratuit vinerea în București. Ce prevede propunerea
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Războiul "suveraniștilor" se intensifică. „Makaveli”, atac suburban la adresa lui Cristian Rizea și a Realitatea Plus
Alertă în Mureș! Două fetițe de 4 și 5 ani au dispărut. Update: Cele două copile au fost găsite, anunță Poliția Română
Mirabela Grădinaru, fotografiată alături de Brigitte Macron și de Olena Zelenska la summitul organizat de Melania Trump în SUA
DOCUMENT Este fără precedent! Nicuşor Dan a semnat 14 decrete luni seară, deciziile se aplică în prima secundă

Andreea Popescu, mărturisire neașteptată după ruptura de Rareș Cojoc. "Controlul este doar o iluzie!" Ce a dezvăluit despre ultimii ani de relație
Andreea Popescu, mărturisire neașteptată după ruptura de Rareș Cojoc. "Controlul este doar o iluzie!" Ce a dezvăluit despre ultimii ani de relație
Corina Caragea, secretul unei siluete impecabile, la 43 de ani: „Un corp mai puternic, mai flexibil și mai rezistent”
Corina Caragea, secretul unei siluete impecabile, la 43 de ani: „Un corp mai puternic, mai flexibil și mai rezistent”
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Libertatea.ro
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump, la Washington. Ținuta ei a atras toate privirile
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump, la Washington. Ținuta ei a atras toate privirile
Avantaje
Avertisment direct de la medic! Adevărul despre Injecțiile Mounjaro, noua “modă” de slăbire. Dr. Viorel Dejeu: „Dacă tratamentul este oprit…”.
Avertisment direct de la medic! Adevărul despre Injecțiile Mounjaro, noua “modă” de slăbire. Dr. Viorel Dejeu: „Dacă tratamentul este oprit…”.
Nu mai purta argint niciodată dacă ești zodia asta! Argintul aduce ghinion nativilor născuți în aceste zodii
Nu mai purta argint niciodată dacă ești zodia asta! Argintul aduce ghinion nativilor născuți în aceste zodii
Elle
Ce părere are, de fapt, Răzvan Fodor despre job-ul de prezentatoare al soției sale. Confesiunea făcută de Irina Fodor: „Tot timpul mă întreabă dacă…”
Ce părere are, de fapt, Răzvan Fodor despre job-ul de prezentatoare al soției sale. Confesiunea făcută de Irina Fodor: „Tot timpul mă întreabă dacă…”
Andreea Popescu, mesaj dur după anunțul divorțului de Rareș Cojoc. Ce a transmis pe rețelele de socializare: „Dacă îți hrănești mintea cu gunoi…”
Andreea Popescu, mesaj dur după anunțul divorțului de Rareș Cojoc. Ce a transmis pe rețelele de socializare: „Dacă îți hrănești mintea cu gunoi…”
S-a aflat! Cine este, de fapt, iubitul Ramonei Olaru. Cum au apărut cei doi împreună și ce detaliu a ieșit la iveală despre el. Partenerul vedetei este la fel de cunoscut publicului.
S-a aflat! Cine este, de fapt, iubitul Ramonei Olaru. Cum au apărut cei doi împreună și ce detaliu a ieșit la iveală despre el. Partenerul vedetei este la fel de cunoscut publicului.
DailyBusiness.ro
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Guvernul va declara situație de criză pe piața carburanților și urmează să adopte măsuri pentru protejarea economiei și populației
Guvernul va declara situație de criză pe piața carburanților și urmează să adopte măsuri pentru protejarea economiei și populației
A1.ro
Ce s-a întâmplat cu cele 3 bone pe care le avea Andreea Popescu atunci când era căsătorită cu Rareș Cojoc! S-a aflat
Ce s-a întâmplat cu cele 3 bone pe care le avea Andreea Popescu atunci când era căsătorită cu Rareș Cojoc! S-a aflat
Cum a început povestea de dragoste dintre Dan Capatos și soția lui, Monica: „Eram în alte relații. Ea se pregătea de nuntă. Mai avea două luni”
Cum a început povestea de dragoste dintre Dan Capatos și soția lui, Monica: „Eram în alte relații. Ea se pregătea de nuntă. Mai avea două luni”
Trucul Amnei pentru a scăpa rapid de kilogramele nedorite. "Acolo este problema!"
Trucul Amnei pentru a scăpa rapid de kilogramele nedorite. "Acolo este problema!"
Cine este Steve Ant, iubitul Ramonei Olaru. Ce legătură a avut în trecut cu Codruța Filip, fosta soție a lui Valentin Sanfira
Cine este Steve Ant, iubitul Ramonei Olaru. Ce legătură a avut în trecut cu Codruța Filip, fosta soție a lui Valentin Sanfira
Oana Pleșa a divorțat, după 2 ani de la nunta fabuloasă. Cântăreața i-a luat prin surprindere pe toți
Oana Pleșa a divorțat, după 2 ani de la nunta fabuloasă. Cântăreața i-a luat prin surprindere pe toți
Observator News
O femeie a mers la amanet ca să îşi poată plăti impozitele mai devreme. "Mi-am aruncat un inel"
O femeie a mers la amanet ca să îşi poată plăti impozitele mai devreme. "Mi-am aruncat un inel"
Libertatea pentru Femei
Zodia care își schimbă viața din temelii în aprilie 2026! Neti Sandu dă verdictul care pune pe jar toți nativii
Zodia care își schimbă viața din temelii în aprilie 2026! Neti Sandu dă verdictul care pune pe jar toți nativii
Ultima oră! Tragedie, lacrimi și durere! A murit și ea! Vedeta noastră a făcut anunțul cumplit: "A fost stânca noastră"
Ultima oră! Tragedie, lacrimi și durere! A murit și ea! Vedeta noastră a făcut anunțul cumplit: "A fost stânca noastră"
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Decizia radicală luată de soția lui Mircea Lucescu după ce selecționerul a ajuns de urgență la spital. Femeia nu a stat pe gânduri și i-a spus totul în față lui Il Luce
Decizia radicală luată de soția lui Mircea Lucescu după ce selecționerul a ajuns de urgență la spital. Femeia nu a stat pe gânduri și i-a spus totul în față lui Il Luce
Detaliul de pe mana lui Valentin Sanfira,care tradeaza tot!! Cum a aparut ACUM
Detaliul de pe mana lui Valentin Sanfira,care tradeaza tot!! Cum a aparut ACUM
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cristina Demetrescu anunță surprize majore pentru zodii. Cine primește bani, cadouri și vești decisive până la Florii
Cristina Demetrescu anunță surprize majore pentru zodii. Cine primește bani, cadouri și vești decisive până la Florii
Fă acest lucru timp de patru minute și jumătate și poți să reduci substanțial riscul de infarct
Fă acest lucru timp de patru minute și jumătate și poți să reduci substanțial riscul de infarct
„Cicada”, o nouă variantă COVID se răspândește alarmant în Statele Unite și Marea Britanie! Autoritățile medicale sunt în alertă
„Cicada”, o nouă variantă COVID se răspândește alarmant în Statele Unite și Marea Britanie! Autoritățile medicale sunt în alertă
Lovitură pentru Casa de Pensii! Înghețarea pensiilor, contestată în instanță de FACIAS / Aproape 5 milioane de păgubiți
Lovitură pentru Casa de Pensii! Înghețarea pensiilor, contestată în instanță de FACIAS / Aproape 5 milioane de păgubiți
TV Mania
Gestul făcut de Irina Columbeanu pe TikTok care a încins internetul. Imaginile rare cu Monica Gabor scoase din arhivă
Gestul făcut de Irina Columbeanu pe TikTok care a încins internetul. Imaginile rare cu Monica Gabor scoase din arhivă
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Dieta drastică ținută de Chef Sorin Bontea. Ce sacrificiu face vedeta PRO TV pentru a slăbi până de Paște: „Vreau să dau burtica jos”
Dieta drastică ținută de Chef Sorin Bontea. Ce sacrificiu face vedeta PRO TV pentru a slăbi până de Paște: „Vreau să dau burtica jos”
Gina Pistol, imagini de colecție de la debutul în televiziune. Cum arăta vedeta în platoul lui Mircea Badea: „Mă consideram urâtă!”
Gina Pistol, imagini de colecție de la debutul în televiziune. Cum arăta vedeta în platoul lui Mircea Badea: „Mă consideram urâtă!”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din 2017! Tânăra s-a schimbat enorm
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din 2017! Tânăra s-a schimbat enorm
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță! Și-a încântat fanii
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță! Și-a încântat fanii
Libertatea
Ninsori viscolite și ploi abundente în aproape jumătate de țară. Harta zonelor aflate sub avertizarea meteo cod galben emisă de ANM
Ninsori viscolite și ploi abundente în aproape jumătate de țară. Harta zonelor aflate sub avertizarea meteo cod galben emisă de ANM
Ce făcea Andreea Popescu în timp ce fostul ei soț, Rareș Cojoc, câștiga medalia de aur la Grand Slam-ul de la Blackpool, alături de Andreea Matei
Ce făcea Andreea Popescu în timp ce fostul ei soț, Rareș Cojoc, câștiga medalia de aur la Grand Slam-ul de la Blackpool, alături de Andreea Matei
Viticultorii francezi au aprins sute de lumânări în vița-de-vie: „Ne ținem respirația”
Viticultorii francezi au aprins sute de lumânări în vița-de-vie: „Ne ținem respirația”
Cele mai noi detalii despre înlocuirea lui Cătălin Măruță cu Gabriela Cristea la PRO TV: „Pregătesc multe surprize”
Cele mai noi detalii despre înlocuirea lui Cătălin Măruță cu Gabriela Cristea la PRO TV: „Pregătesc multe surprize”
