Jack Osbourne a devenit tată pentru a cincea oară. Numele inedit ales pentru fiica sa, omagiu adus lui Ozzy Osbourne

Jack Osbourne și soția sa, Aree Gearhart, au întâmpinat pe 5 martie 2026 o fetiță adorabilă. Numele micuței este un omagiu adus regretatului Ozzy Osbourne, tatăl lui Jack. Anunțul emoționant a fost făcut pe Instagram pe 11 martie.

Jack Osbourne a devenit tată pentru a cincea oară

Familia lui Jack Osbourne tocmai s-a mărit! Pe 11 martie 2026, Jack Osbourne, în vârstă de 40 de ani, și soția sa, Aree Gearhart, au anunțat pe Instagram venirea pe lume a celei de-a doua fiice a cuplului.

Micuța Ozzy Matilda Osbourne s-a născut pe 5 martie, cântărind 3,3 kilograme. Jack a împărtășit cu fanii un videoclip emoționant cu bebelușul dormind pe o pătură cu model floral, însoțit de un bilețel cu detalii despre naștere și un adorabil pluș sub formă de liliac.

Numele ales pentru micuța Ozzy Matilda este un omagiu adus bunicului său, legendarul muzician Ozzy Osbourne, care a decedat la vârsta de 76 de ani în iulie 2025.

Într-un interviu acordat People, în decembrie 2025, Jack a mărturisit că vestea sarcinii a fost împărtășită la timp cu tatăl său înainte de trecerea acestuia în neființă.

„Cred că a fost, într-un fel, un mod sănătos de a trece peste durere — un fel de cerc complet, dacă pot spune așa. Ne-a oferit o speranță imensă”, a spus Jack Osbourne.

Nașterea micuței, pansament pentru durerea lăsată de moartea lui Ozzy Osbourne

Ozzy Matilda este al cincilea copil al lui Jack și a doua lui fiică cu Aree Gearhart, cu care are deja o fetiță, Maple Artemis, născută pe 9 iulie 2022. În plus, Jack mai este tatăl altor trei fete din căsnicia anterioară cu Lisa Stelly: Pearl Clementine, 13 ani, Andy Rose, 10 ani, și Minnie Theodora, 7 ani.

Bucuria familiei Osbourne a fost anunțată la doar trei luni după ce Jack Osbourne dezvăluise într-un interviu pentru The Sun on Sunday că el și Aree așteptau un copil.

„Este uimitor. Suntem super-entuziasmați. A fost oarecum planificat, ar trebui să spun. Poate că a venit puțin mai devreme decât ne așteptam, dar era ceva ce ne doream cu adevărat și, într-un fel miraculos, s-a întâmplat”, a declarat atunci Jack.

Înainte de nașterea micuței Ozzy, familia Osbourne a fost ocupată să creeze amintiri de neuitat. În 2024, Jack și fiicele sale au participat la turneul Eras al lui Taylor Swift în Los Angeles.

„Fetele mele sunt toate mari fane Taylor Swift. Cea mai mare dintre ele nu era atât de încântată să meargă, dar i-am spus: Ceea ce urmează să vezi va rămâne în istorie. Vei putea să le spui copiilor tăi că ai fost acolo. Și, în final, s-a distrat de minune. Acum, sunt cu toate fane înrăite!”, a povestit el.

Bucuria adusă de noul membru al familiei vine ca o rază de speranță pentru Jack și Aree, într-un an marcat de pierderea părintelui său.

