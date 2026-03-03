Răzvan Exarhu, prima imagine cu bebelușul. Jurnalistul a devenit tată la 56 de ani

Răzvan Exarhu trăiește unele dintre cele mai frumoase momente ale vieții. În vârstă de 56 de ani, jurnalistul a dezvăluit că a devenit tată și a făcut publică prima imagine cu fiul lui, fără a dezvălui numele acestuia.
În ultimele zile prezentatorul emisiunii „La bine și la roast” a fost surprins plimbând un cărucior, iar acum a confirmat informația privind noul membru al familiei sale.
Deși toată lumea îl știe ca realizator al postului de radio Rock Fm unde prezintă matinalul „Morning Glory”, cariera lui a început odată cu rolul de jurat al emisiunii „MasterChef”.
După experiența la show-ul culinar, Exarhu a devenit prezentator radio și TV, având în palmares emisiuni precum „Rondul de dimineață” și „Roastul de noapte”. În 2025 a revenit în televiziune, când a prezentat emisiunea „La bine și la roast”.
„La bine şi la roast e un show care mi se potriveşte perfect. Roast-Master e titlul pentru care m-am antrenat cu autoironie timp de o viaţă. E un show pentru cei care cred că au simţul umorului. Şi pentru cei care sunt pe cale să afle că nu-l au. E o emisiune despre autoironie, despre curajul de a te lăsa ars cu zâmbetul pe buze şi despre plăcerea pură de a-i vedea pe alţii cum se înroşesc – de ruşine, de nervi, de la lumina reflectoarelor, cine ştie? Aici nu ne luăm prea în serios, dar luăm foarte în serios glumele. E un show pentru cei care ştiu că dacă nu poţi râde de tine, n-ai ce căuta pe scenă”, a spus Răzvan Exarhu despre emisiunea de la Pro TV.
