Răzvan Exarhu, prima imagine cu bebelușul. Jurnalistul a devenit tată la 56 de ani

Răzvan Exarhu a devenit tată la 56 de ani și a publicat în mediul online prima imagine cu bebelușul. Fotografia și vestea au fost primite cu entuziasm de fanii realizatorului de radio.

Răzvan Exarhu a devenit tată la 56 de ani

Răzvan Exarhu trăiește unele dintre cele mai frumoase momente ale vieții. În vârstă de 56 de ani, jurnalistul a dezvăluit că a devenit tată și a făcut publică prima imagine cu fiul lui, fără a dezvălui numele acestuia.

În ultimele zile prezentatorul emisiunii „La bine și la roast” a fost surprins plimbând un cărucior, iar acum a confirmat informația privind noul membru al familiei sale.

În imagine Răzvan Exarhu apare ținând în brațe bebelușul, moicuțul apărând cu spatele la cameră, acesta alegând să păstreze discreția în ceea ce îl privește pe fiul său.

„Cum se spune, faceți o propoziție cu Candoare. Pe tata îl candoare mușchișorii, Morning Glory, Morning Glory”, a scris jurnalistul pe pagina lui de Facebook.

Cum a devenit cunoscut jurnalistul

Deși toată lumea îl știe ca realizator al postului de radio Rock Fm unde prezintă matinalul „Morning Glory”, cariera lui a început odată cu rolul de jurat al emisiunii „MasterChef”.

După experiența la show-ul culinar, Exarhu a devenit prezentator radio și TV, având în palmares emisiuni precum „Rondul de dimineață” și „Roastul de noapte”. În 2025 a revenit în televiziune, când a prezentat emisiunea „La bine și la roast”.

„La bine şi la roast e un show care mi se potriveşte perfect. Roast-Master e titlul pentru care m-am antrenat cu autoironie timp de o viaţă. E un show pentru cei care cred că au simţul umorului. Şi pentru cei care sunt pe cale să afle că nu-l au. E o emisiune despre autoironie, despre curajul de a te lăsa ars cu zâmbetul pe buze şi despre plăcerea pură de a-i vedea pe alţii cum se înroşesc – de ruşine, de nervi, de la lumina reflectoarelor, cine ştie? Aici nu ne luăm prea în serios, dar luăm foarte în serios glumele. E un show pentru cei care ştiu că dacă nu poţi râde de tine, n-ai ce căuta pe scenă”, a spus Răzvan Exarhu despre emisiunea de la Pro TV.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imaginea cu Răzvan Exarhu și fiul lui

Sursă foto: Facebook

