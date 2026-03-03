Oana Lasconi, afirmații controversate după moartea lui Khamenei: „Era de un miliard de ori mai feminist și mai moral decât Satana ăla de Preafericit Părinte Daniel”

Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, provoacă controverse pe rețelele sociale, comparându-l pe Ali Khamenei cu Patriarhul Daniel, afirmând că liderul Iranului era mai moral decât conducătorul Bisericii Ortodoxe Române. Declarația vine pe fondul mișcărilor pro-feministe din Iran și tragediilor asociate regimului ayatollahului.

Oana Lasconi îl deplânge pe Ali Khamenei

Oana Lasconi, fiica fostei jurnaliste și fostei candidate la președinția României, Elena Lasconi, continuă să atragă atenția publicului prin declarații controversate.

Recent, ea a afirmat pe rețelele de socializare că „Ali Khamenei era de un miliard de ori mai feminist și mai moral decât Satana ăla de Preafericit Părinte Daniel. Am spus ce am avut de spus”.

Această afirmație a stârnit dezbateri aprinse, mai ales în contextul situației femeilor din Iran.

Citește și: Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, primele declarații despre sexualitatea ei. „Sunt o bisexuală mândră”

Citește și: Oana Lasconi, noi declarații după ce și-a numit mama homofobă: „E o lecție pe care am învățat-o”

Oana Lasconi, după ce a fost criticată pentru afirmațiile făcute

După ce a fost intens criticată pentru afirmațiile făcute cu privire la Ali Khamenei și Patriarhul Daniel, Oana Lasconi a revenit cu multiple explicații.

„Observ cu silă cât de bine a funcționat demonizarea Islamului de către Vest. Dezumanizarea musulmanilor timp de decenii (pe toate canelele media, în cinematografie, etc.) a avut ca scop fix ce se întâmplă acum: fabricarea consimțământului pentru furtul de resurse. În numele „civilizației” și „drepturilor”. Curios cum numai „islamismul radical” există în ochii unora, dar „creştinismul radical” sau „iudaismul radical” nu. Doar musulmanii pot fi radicali, dacă asculți Vestul. Același Vest care arestează femei după ce fac avort SPONTAN și le lasă să moară cu fetuși putreziți în burtă. Același Vest care demonizează femeia orice ar alege, o violează și îi spune că a fost vina ei, îi spune să se supună bărbatului, o bate, și o ucide pentru că „nu a ascultat”. Aceste standarde duble vă dau pe față propriul rasism, nimic mai mult”, a scris Oana Lasconi pe pagina ei de Instagram.

„Curios cum „femeile au de suferit în Islam”, deși Creștinismul este cel care dezumanizează femeia, NU Islamul. În Creștinism, femeia se SUPUNE bărbatului. În Islam, cuplul se supune lui Dumnezeu (dacă sunteți creștini și nu știți că „Allah” e același Dumnezeu, vă faceți propria religie abrahamică de râs).

În Islam, rolul bărbatului este de PROTECTOR, nu de stăpân. În Islam, femeia este respectată pentru faptul că dă viață. În Creștinism i se spune că e impură când îi vine ciclu. În Islam, lucrurile sunt clare: Allah nu vrea ca nimeni să ducă mai mult decât poate. Știați că în Coran scrie că, dacă femeia nu poate alăpta și îi cere ajutor unei alte femei cu asta, e perfect ok? Sau că e păcat ca bărbatul să nu o susțină cum poate?

Ştiaţi că în Coran, ce câștigă o femeie este CÂȘTIGUL EI? În Biblie nu scrie nimic despre asta. Însă Biblia îndeamnă femeia să se supună bărbatului ca lui Dumnezeu. El să nu facă nimic decât să o dirijeze, pentru că e considerată PROPRIETATEA lui. Ştiaţi că prima universitate din lume a fost creată de o femeie musulmană? Dar purta hijab, așa că nu se pune. În Creștinism, femeia și copiii sunt trataţi drept proprietatea bărbatului. Biblia spune să ne batem copiii. Coranul spune să îi educăm și să îi protejăm.

Coranul condamnă discriminarea, rasismul, și superioritatea de orice fel. Biblia spune că-i ok să ai sclavi.

Știți cum vă daţi seama de această manipulare vestică? Dacă zic Jihad sau „Legea Sharia”, vă speriați. Dar ştiţi ce înseamnă? Jihad înseamnă „efort în numele binelui”. Sharia înseamnă ghidare divină, similară cu „cele 10 porunci”, însă mai mult bazate pe a ţine post, a fi blând cu ceilalți, etc. Un fel de „iubește-ți aproapele”. Creştinii se uită la femeile cu hijab și le spun că sunt opresate, ignorând faptul că acesta e o alegere, chiar și în Iran, unde în ultimii ani restricțiile s-au modificat”, a continuat Oana Lasconi.

Însă, chiar o femeie iraniancă vine și o contrazice. În comentarii, tânăra spune despre fiica Elenei Lasconi că este „neinformată”.

„Sunt iraniancă și nu am văzut un om mai neinformat ca tine, dar care în același timp să fie așa de sigur de ce zice. Femeile din Iran au dreptul de a alege să nu poarte hijab? Ce curios, eu merg în fiecare an și nu am observat să se fi schimbat vreo lege. Poate s-au schimbat ceva în Tehran, dar vorbim de capitală, unde nu locuiesc majoritatea. Ce curios că atunci când intru în orice mașină trebuie să îmi acopăr părul pentru că șoferul riscă să fie amendat. Ai fost în Iran oare? Sau scoți chestii din c**?, a scris internauta demontând toate afirmațiile Oanei Lasconi.

Femeile din Iran, victimele regimului lui Khamenei

Femeile iraniene au îndurat decenii de opresiune sub regimul ayatollahului Khamenei, începând cu anul 1979. Protestele pentru drepturile lor au fost reprimate violent, iar mișcarea „Femei, Viață, Libertate” a devenit simbolul rezistenței.

În 2022, Mahsa Amini, o tânără de 22 de ani, a fost ucisă în custodia poliției morale pentru „purtarea neconformă a hijabului”. Moartea ei a declanșat un val de proteste naționale și internaționale, atrăgând atenția asupra condițiilor dure din Iran.

Alte femei au devenit simboluri ale curajului și luptelor pentru libertate. Nika Shakarami, o adolescentă de 16 ani, a fost găsită moartă în condiții suspecte în timpul demonstrațiilor din 2022. Hadis Najafi a fost împușcată mortal de forțele de securitate, iar Sarina Esmailzadeh, de aceeași vârstă ca Nika, a murit după ce a fost bătută brutal de poliție în timpul protestelor. Aceste tragedii au subliniat prețul pe care femeile îl plătesc pentru a-și revendica drepturile.

Citește și: Laurette, imobilizată la pat de 6 luni. Vedeta a suferit complicații în urma unor intervenții estetice: „Încă mai am de făcut câteva operații”

Citește și: Andreea Bălan, în rochie de mireasă pe scena Sălii Palatului. Artista a repetat nunta cu Victor Cornea

Oana Lasconi și demisia din PSR

În acest context, comentariul Oanei Lasconi a fost perceput ca o comparație șocantă între liderul iranian și Patriarhul Daniel, figură importantă a Bisericii Ortodoxe Române.

Tânăra, care s-a înscris în Partidul Socialist Român (PSR) în decembrie 2025, a demisionat recent, invocând frustrări legate de luptele interne ale partidului.

„Aderarea mea la PSR a reprezentat o acțiune de combatere a acestor politici fără fond, însă, în urma tuturor discuțiilor de până acum, realizez că energia mea ar fi mai degrabă folosită în lupte interne decât în lupta de clasă. Consider asta inacceptabil”, a explicat ea.

PSR, autointitulat ca partid de stânga, se prezintă drept continuator al tradițiilor muncitorești și socialiste din România. Cu toate acestea, Oana Lasconi a decis să părăsească formațiunea politică pentru a se concentra pe activități care răspund mai direct nevoilor oamenilor.

„Oamenii suferă acum, iar soluția nu trebuie să aștepte o omogenizare a unui grup incompatibil”, a mai spus Oana Lasconi.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Oana Lasconi

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News