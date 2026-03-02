Laurette, imobilizată la pat de 6 luni. Vedeta a suferit complicații în urma unor intervenții estetice: „Încă mai am de făcut câteva operații”

Laurette Atindehou este imobilizată la pat de șase luni. Vedeta a dezvăluit că au apărut complicații grave apărute în urma unor proceduri estetice non-chirurgicale. Aflată în spital, ea avertizează asupra riscurilor acestor intervenții.

Laurette, imobilizată la pat de 6 luni

Laurette Atindehou, o prezență constantă în showbiz-ul românesc, a trecut printr-o adevărată încercare a vieții. După ce a dispărut complet din mediul online timp de șase luni, vedeta a revenit cu un mesaj emoționant din spital, dezvăluind motivele acestei pauze neașteptate.

Laurette se află imobilizată la pat din cauza complicațiilor apărute în urma unor proceduri estetice non-chirurgicale.

Vedeta a vorbit deschis despre starea sa de sănătate și despre drama pe care a trăit-o: „N-am mai postat pe TikTok, n-am mai postat pe Facebook, n-am mai fost activă, n-am mai fost nici la emisiuni, n-am mai fost pe nicăieri pentru că am fost super bolnavă. Deci foarte, foarte bolnavă. Am fost imobilizată la pat, n-am putut să merg din luna septembrie. De luna trecută piciorul meu și-a mai dat drumul puțin, pot să mă mișc un pic, dar încă mai am de făcut câteva operații, cred, și apoi recuperarea. Recuperarea o să dureze ceva de acum înainte, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper ca acum să fie mult mai bine și să pot să merg din nou. Am trecut prin niște momente de neimaginat. Asta a fost pentru mine încercarea vieții”.

Lecția dureroasă învățată de vedetă

Într-un gest de solidaritate și prevenție, Laurette a ales să împărtășească povestea sa, avertizând femeile asupra riscurilor asociate cu procedurile estetice non-chirurgicale.

„Am zis să spun povestea mea și vreau să știți și voi, fetelor, dacă aveți aquafilling sau dacă aveți de gând să vă faceți, nu vă lăsați păcălite, nu vă lăsați influențate de medici, nu vă injectați orice filler care conține gel pentru că, mai devreme sau mai târziu, o să vă creeze probleme foarte mari de sănătate. Migrează, se infectează și nu se absoarbe de corp. Dacă sunteți purtătoare de așa ceva mergeți și scoateți, chiar dacă nu v-a creat probleme! Și eu am zis la fel și uite că, după șapte ani, am ajuns să nu pot să merg. Aveți grijă!” a tras ea un semnal de alarmă.

Experiența Antoniei, un alt semnal de alarmă

Din păcate, Laurette nu este singura care a trecut prin astfel de probleme. Antonia a împărtășit și ea o experiență medicală traumatică, care i-a schimbat complet perspectiva asupra sănătății.

„Am trecut printr-o experiență traumatică și periculoasă care sincer ar fi putut să aibă un final tragic… Totul a început în Iunie, și de atunci au urmat luni pline de încercări, proceduri (3 operații mai exact) și momente care m-au pus față în față cu limitele mele. În perioada asta am învățat o lecție foarte importantă (nu că nu o știam înainte, dar uneori viața te lovește ca să o înțelegi cu adevărat). Am învățat să îmi iubesc corpul așa cum este, și că, dacă vreau să îmi îmbunătățesc corpul, aleg să o fac pe cale naturală, cu răbdare și respect, așa cum am fost învățată! Să nu mai caut scurtături, să nu mai fiu leneșă pentru că uneori, obsesia de a fi perfectă (fiecare cu definiția lui) te poate împinge să iei decizii care nu merită prețul sănătății tale!”, a declarat ea pe Instagram.

