Primele schimbări la Chefi la cuțite, sezonul 17. Raluca Bădulescu, primul invitat la jurizarea amuletelor

Primele schimbări la Chefi la cuțite, sezonul 17. Raluca Bădulescu, primul invitat la jurizarea amuletelor

Oana Savin
.

În această seară, de la ora 20:30, Irina Fodor va da startul noului sezon Chefi la cuțite: Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu se reunesc la masa juraților pentru a descoperi noi concurenți pasionați de gătit, dar se reîntâlnesc și pe terenul aprigelor confruntări ale amuletelor.

Prima schimbare a noului sezon Chefi la cuțite

Urmează un sezon lung și greu – iar miza amuletelor este uriașă, întrucât, dincolo de avantajele neprețuite care pot fi folosite apoi în battle-uri, Chefii vor lupta pentru cel mai bun loc în clasament. În funcție de punctele acumulate la amulete se va alcătui topul decisiv pentru echipe. Astfel, juratul cu cel mai mare punctaj va avea o tabără formată din 7 concurenți.

Premiera sezonului 17 Chefi la cuțite_7_Raluca BadulescuIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Chef-ul de pe locul secund își va putea forma o echipă din 6 competitori, iar jurații de pe ultimele locuri vor avea 5, respectiv 4 concurenți. Regula celor patru echipe face ca flacăra competiției să ardă mai tare ca oricând.

Prima ediție vine cu toate ingredientele celui mai savuros show culinar: emoții, adrenalină, farfurii spectaculoase, dar șiiii… o bucătărie nouă pentru cei patru jurați. Una dintre surprizele noului sezon este decorul cu totul schimbat în care se vor pregăti rețetele irezistibile de la amulete.

Chefii gătesc, așadar, în casă nouă.

„Irina ne-a făcut o surpriză fantastică!”, a spus Chef Sautner.

Citește și: Olivia Cucoș de la „Chefi la cuțite” s-a căsătorit. Nunta a avut loc în secret, de Valentine’s Day

Citește și: Igor Cuciuc susține că fiica lui i-a spus în vis că a fost ucisă: „Ți-a luat viața în doar 15 minute”

Raluca Bădulescu, primul jurat al amuletelor

Umorul este, de asemenea, un ingredient de bază – cu atât mai mult cu cât cea dintâi degustare a sezonului va fi făcută de Raluca Bădulescu, invitata aducând momente savuroase în platoul show-ului culinar. 

Noi concurenți vin cu mic cu mare în fața Chefilor, dornici să primească… cel puțin 3 cuțite! Sau chiar cuțitul de aur – așa cum și-au propus Tudor și Maia, doi concurenți de doar 9 și 11 ani, pasionați de gătit.

Cât despre concurenții aflați la vârsta maturității, lupta e grea, pentru că nivelul este foarte ridicat. Alin Stoica este, la 25 de ani, Executive Chef la două cluburi de rugby din Marea Britanie, dar are și propriul business.

Citește și: Eugen Cristea, dezvăluiri șocante la 10 luni de la moartea soției. „Cred că ea s-a reîncarnat în pisica primită cadou. Are ochii ei!”

Citește și: Ioana Tufaru s-a despărțit de soț: „Nu știu unde s-a dus”. Ce se întâmplă cu fiul lor

Ce verdict va primi și ce alți concurenți se vor întâlni cu Chefii la primele audiții telespectatorii vor afla urmărind cea dintâi ediție a sezonului 17 Chefi la cuțite la Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30. Emisiunea va fi difuzată în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30. 

Vezi în Galeria FOTO de mai sus primele imagini ale sezonului 17 Chefi la cuțite

Sursă foto: PR

