Chef Ștefan Popescu dezvăluie secretul lui pentru un cozonac perfect. În prag de Crăciun 2025, juratul „Chefi la cuțite” împărtășește rețeta sa tradițională, punând accent pe dospirea corectă a aluatului, pentru un rezultat pufos și aromat.

Rețeta de cozonac pufos a lui chef Ștefan Popescu de la „Chef la cuțite”

Secretul pentru un cozonac pufos și delicios, asemenea celor făcuți de bunici, a fost dezvăluit de Chef Ștefan Popescu, juratul emisiunii „Chefi la cuțite”. Acesta susține că succesul unui cozonac nu constă în tehnici moderne, ci în respectarea unor pași tradiționali și esențiali. Rețeta s-a viralizat, mai ales în această perioadă a sărbătorilor, când gospodinele caută rețete de deserturi tradiționale.

Secretele unui cozonac perfect

Chef Ștefan Popescu a subliniat că procesul de dospire a aluatului este crucial pentru un cozonac de succes.

„Foarte important la cozonaci, în primul rând, este să crească. Vrem să ne iasă cel mai tare cozonac”, a explicat chef-ul, pe TikTok, potrivit Libertatea.

El recomandă lăsarea aluatului să crească într-un mediu cald, liniștit și ferit de curenți de aer. De asemenea, drojdia trebuie activată corect, iar frământarea trebuie să fie temeinică pentru a obține o textură perfectă.

Ingrediente și preparare

Pentru aluat și umplutură, chef Ștefan Popescu folosește ingrediente clasice și de calitate superioară.

Ingrediente aluat:

1 kg de făină albă tip 000 (cernută de două ori),

50 g drojdie proaspătă,

550 ml lapte integral călduț,

250 g zahăr,

5 gălbenușuri de ou,

1 ou întreg,

200 g unt cu minimum 82% grăsime,

coajă rasă de lămâie și portocală,

1 linguriță extract de vanilie,

1/2 linguriță sare,

60 ml ulei pentru frământat.

Ingrediente umplutură:

450 g nucă măcinată,

150 g zahăr,

5 albușuri de ou,

1 linguriță esență de rom,

100 g rahat tăiat cuburi mici,

un praf de sare.

Ordinea adăugării ingredientelor

Prepararea începe prin activarea drojdiei în laptele călduț, după care ouăle sunt mixate cu zahăr până își dublează volumul. Ingredientele sunt adăugate treptat în făină, iar aluatul rezultat este frământat până devine elastic.

Chef Popescu a explicat că ordinea în care sunt adăugate ingredientele este esențială. Untul, cu un conținut ridicat de grăsime, trebuie încorporat doar după ce aluatul a fost frământat îndeajuns, pentru a nu compromite structura acestuia. După frământare, aluatul este lăsat să dospească până își dublează volumul.

După prima dospire, urmează pregătirea umpluturii, unde albușurile se bat spumă înainte de a fi amestecate cu nuca măcinată, zahărul, esența de rom și rahatul tăiat cubulețe.

Coacerea cozonacului

După ce aluatul a crescut, acesta este împărțit, umplut cu amestecul de nucă și rahat, și apoi împletit. Cozonacii sunt așezați în tăvi, lăsați din nou la crescut și unși cu ou și lapte. Presărarea cu zahăr înainte de coacere asigură o crustă aurie și lucioasă, în timp ce dospirea finală în tăvi contribuie la obținerea unui volum generos. Coacerea completă finalizează procesul, transformând ingrediente simple într-un desert festiv, cu gust autentic de sărbătoare.

