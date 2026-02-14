Anca Dinicu, dezvăluiri despre comedia „Băieți de oraș” și viața de familie. Care a fost cel mai frumos cadou pe care l-a primit de la logodnicul ei: „Experiențele sunt cel mai mare cadou” / Exclusiv

Anca Dinicu dă viață din 2016 personajului Gina Felea din universul „Băieți de oraș”, care a ajuns anul acesta și pe marile ecrane, în filmul „Băieți de oraș: Golden Boyz”, care rulează din 6 februarie în cinematografe. La premiera comediei regizate de Mihai Bendeac, Anca ne-a spus ce provocare a întâmpinat la filmările lungmetrajului, dar și cum reușește să se împartă între scenă și viața de familie.

Anca Dinicu, detalii de la filmările comediei „Băieți de oraș” și viața de familie

Anca Dinicu este mama unui băiat, Radu Constantin, în vârstă de un an, alături de logodnicul ei, Georgian Păun, fost baschetbalist profesionist. Actrița a ales să-și reia activitatea foarte repede după ce a născut și ne-a mărturisit că reușește să se împartă cu succes între carieră și rolul de mamă datorită partenerului ei, dar și datorită soacrei sale.

Care ți s-a părut cea mai mare provocare și ce te-a împlinit cel mai mult după acest proiect?

M-a împlinit revederea cu colegii și m-a împlinit toată povestea, tot ce era în spate, așteptarea asta. Eu nu mă așteptam neapărat să se mai întâmple, dar am venit cu mai mare bucurie atunci când m-a surprins treaba asta.

Și cea mai mare provocare care ți s-a părut?

Să stau cu un corset pe mine 12 ore, să nu prea pot să respir, să nu prea pot să mănânc pentru că mă strângea foarte tare. Da, provocarea de a supraviețui, practic.

Ce planuri ai pentru anul 2026? Crezi în rezoluții?

Cred în rezoluții, nu neapărat pentru că m-am ținut vreodată de ele, dar ce așteptări am? Să îmi duc la capăt toate proiectele pe care vreau să le fac. Ce mă mai aștept? Îmi doresc să fiu sănătoasă, să pot să le duc pe toate și să… Nu știu, să bucur lumea în continuare, pe cei care își doresc să vină și la teatru. Vă așteptăm cu mare dragoste!

În ce piese de teatru te vedem?

În „Desculț în parc”, „Casa de modă” și „Cei trei asasini”. Sunt spectacole independente, jucăm la Palatul Copiilor, cam în aceeași formulă, tot cu Mihai și Drăgulin. Și sunt comedii, zice lumea că sunt niște spectacole bune, așa că vă așteptăm.

Citește și: Mihai Bendeac a trecut pragul medicului estetician înainte de filmul „Băieți de oraș”: „A fost necesar” / Exclusiv

Cine o ajută în creșterea fiului ei și care a fost cel mai frumos cadou primit de la logodnic

Cum reușești să te împarți între rolul de mamă și viața profesională?

Am reușit pentru că am ajutor, altfel nu aș fi reușit și sunt binecuvântată că îl am lângă mine pe Georgian. Am lângă mine soacra. Ei mă ajută foarte tare. Altfel nu eram aici în seara aceasta.

Ai planuri pentru 14 februarie?

Nu mi-am făcut planuri niciodată de Sfântul Valentin. Eu știu cu Crăciunul, cu Paștele, cu Revelionul și cam atât. Altceva nu sărbătoresc. Sărbătoresc fiecare zi din viața mea cât pot eu de bine și încerc să mă bucur de lucrurile mici și de ce mă face pe mine să mă simt bine.

Apropo de Valentine’s Day, care a fost cel mai frumos cadou pe care l-ai primit de la partenerul tău?

O vacanță. Pe mine mă bucură foarte tare vacanțele. Cu darurile materiale mai puțin, dar experiențele și vacanțele pentru mine chiar sunt cel mai mare cadou.

Și unde a fost vacanța pe care ai primit-o cadou?

În Tenerife, la cald. A fost frumos, a fost frumos!

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News