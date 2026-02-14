  MENIU  
Anna, declarații emoționante la mai bine de șapte luni de la moartea lui Mihai Leu: „Dorul se simte mai limpede ca oricând!” Ce mesaj sfâșietor a transmis

Raluca Vițu
.

Anna, soția regretatului Mihai Leu, a vorbit deschis despre durerea primei aniversări fără omul alături de care a trăit 34 de ani, dar și despre legătura profundă care continuă să existe dincolo de moarte.

Într-un interviu încărcat de emoție, Anna descrie cum dorul, liniștea și recunoștința se împletesc într-o zi care altădată era sărbătoare, iar acum a devenit un moment de reflecție și iubire necondiționată.

„Absența lui fizică doare!”

Povestea Annei și a lui Mihai Leu a început în 1991, la Leverkusen, într-un bistro în care privirile lor s-au întâlnit pentru prima dată. De atunci, viața lor a fost o construcție solidă, discretă și profundă, completată de nașterea lui Marco în 1993. Mihai Leu s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani, pe 1 iulie 2025, după o luptă grea cu cancerul la colon.

Pentru Anna, 13 februarie este prima zi de naștere a lui Mihai Leu în care el nu mai este fizic lângă ea. Spune că dorul este mai limpede ca oricând, iar emoțiile sunt greu de pus în cuvinte.

„Este o zi în care dorul se simte mai limpede ca oricând. Nu este doar tristețe, ci o combinație de liniște, recunoștință și iubire care nu se stinge. Absența lui fizică doare, dar în același timp îl simt prezent într-un mod mai profund, prin tot ce a lăsat în mine și în felul în care m-a învățat să privesc viața” – a declarat Anna pentru click.ro.

Citeşte şi: Care a fost ultima dorință a lui Mihai Leu: „Băiatul meu, Marco, mi-a zis să vorbesc”

Citeşte şi: Cine este soția lui Mihai Leu. Fostul campion mondial la box și Anna au fost căsătoriți timp de 34 de ani

Citeşte şi: Cine este fiul lui Mihai Leu. Marco Leu este instructor de schi și preferă să stea departe de luminile reflectoarelor

Citeşte şi: Ultimul mesaj transmis de Mihai Leu, înainte să moară. Declarația emoționantă a fostului campion mondial la box

O legătură care nu a depins niciodată de distanță

Anna își amintește că, în toți anii petrecuți împreună, au fost foarte puține momente în care ziua lui Mihai i-a găsit separați. Chiar și atunci, conexiunea dintre ei a rămas intactă.

„S-a întâmplat o singură dată, într-un context sportiv, ca ziua lui să ne găsească în locuri diferite. Chiar și atunci, am rămas profund conectați: prin gând, prin cuvinte simple și prin siguranța că legătura dintre noi nu depindea de distanță” – a adăugat Anna pentru aceeași sursă.

Întrebată ce îi vine prima dată în minte când se gândește la cei 34 de ani petrecuți împreună, Anna răspunde fără ezitare: sentimentul de acasă: „Am fost împreună 34 de ani. Primul lucru care îmi vine în minte este sentimentul de ‘acasă’. O stare de siguranță și echilibru, construită în timp, prin iubire, respect, răbdare și sprijin reciproc.”

Ce și-ar fi dorit Mihai Leu pentru cei dragi

Anna este convinsă că Mihai ar fi vrut ca ea și Marco să găsească putere și liniște, nu să fie copleșiți de durere.

„Cred că și-ar fi dorit liniște și putere. Mihai a fost un om care a crezut în viață și în mersul înainte, chiar și atunci când era greu. Sunt sigură că nu ne-ar fi vrut copleșiți de durere, ci uniți, cu încrederea că iubirea adevărată nu se pierde.”

Pentru miile de oameni care l-au admirat pe fostul campion, Anna transmite un gând simplu, dar profund: „Să-l păstreze viu prin valorile pe care le-a trăit: curaj, demnitate și onestitate. Mihai a fost mai mult decât un nume sau o performanță – a fost un om care a inspirat prin felul lui de a fi.”

