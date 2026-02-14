  MENIU  
Iustina Luchian, de la Insula Iubirii, însărcinată cu al doilea copil. Vedeta a vestea de Ziua Îndrăgostiților

Iustina Luchian, de la Insula Iubirii, însărcinată cu al doilea copil. Vedeta a vestea de Ziua Îndrăgostiților

Amelia Matei
Actualizat 14.02.2026, 19:03

Iustina Loghin, actuală Luchian, a dat vestea că este din nou însărcinată. Vedeta a postat o serie de fotografii pe pagina de Facebook în care apare cu o burtică de gravidă alături de Cornel, soțul ei. Cei doi sunt în culmea fericirii și așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume al celui de-al doilea copil.

Iustina de la Insula Iubirii, gravidă cu al doilea copil

Iustina, fostă concurentă la Insula Iubirii, este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Vedeta a dat vestea cea mare pe 14 februarie, chiar de Ziua Îndrăgostiților. Ea a postat o serie de fotografii făcute în Dubai, alături de Cornel.

Îmbrăcată într-o rochie roșie care îi lasă la vedere burtica de gravidă în câteva luni, Iustina a pozat alături de soțul ei și de ecografia bebelușului care este pe drum.

Sarcina pare a fi destul de avansată, așa că în doar câteva luni, vedeta își va cunoaște bebelușul. 

Ea și Cornel Luchian au devenit părinții unei fetițe în octombrie 2024. Cea mică, Ivana Nectaria, a împlinit toamna trecută un anișor, iar acum va avea parte de un frățior sau o surioară.

Pentru Cornel, bebelușul care urmează să vină pe lume va fi cel de-al șaselea copil. El mai are patru copii din căsnicia anterioară, iar acum va avea doi copii alături de Iustina, cea cu care a participat la Insula Iubirii.

Cuplul a făcut ravagii la reality-show-ul de pe Antena 1. Cei doi au afișat o relație plină de năbădăi, gelozii, despărțiri și răzbunări. Cu toate că mulți credeau că vor pleca separați de pe insulă, cei doi au au rămas împreună și la scurt timp au anunțat că vor avea un bebeluș.

Acum, la doi ani de la participarea emisiunii, Iustina este pe cale să aducă pe lume cel de-al doilea copil alături de cel care i-a devenit soț, între timp.

Ce fel de mamă e Iustina

Iustina a vorbit despre rolul de mămică și a recunoscut că nu s-a priceput din prima la toată. Mai mult, vedeta a recunoscut că, la un moment dat, a scăpat fetița de pe canapea.

Cu toate acestea, ea s-a adaptat rapid la viața de mamă și își iubește enorm fetița. În plus, Cornel este un tată grijuliu, iar faptul că avea deja experiență cu copiii a fost un mare plus pentru Iustina.

„Am scăpat-o din greșeală de pe canapea. Dar bine că nu era canapeaua super înaltă. Cornel era la baie și eu eram pe telefon. Au mai fost gafe, într-o noapte am scăpat-o de pe picioare, bine, pe canapea, nu a fost așa gravă”, a povestit Iustina Loghin la VIVA! Couple.

