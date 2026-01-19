O femeie a rămas însărcinată de 2 ori, în același timp: „A fost un șoc uriaș, am avut două nașteri într-o singură noapte”

O femeie din Brazilia a trăit un fenomen rar: a rămas însărcinată cu al doilea copil, în timp ce era deja însărcinată cu primul. Kathleen Nicole Ramos Santos în vârstă de 24 de ani din Brazilia a rămas uimită să afle că aștepta doi copii, în urma unei superfetații rar întâlnite.
Fenomenul numit superfetație, prin care o femeie poate ovula și concepe un al doilea copil chiar după ce a rămas însărcinată, este extrem de rar. Kathleen a descoperit această situație în 2021, dar a ales să împărtășească povestea abia acum.
„Am sunat o prietenă să vină la mine acasă și am făcut testul, pentru că îmi era frică de rezultat. Realitatea de a deveni mamă din nou nu se conturase încă pentru mine”, a declarat ea.
În urma unui control ecografic, Kathleen a aflat că nu doar că era însărcinată cu un al doilea copil, dar avea gemeni. Însă, medicii au observat o diferență în dimensiunile fetușilor – unul era cu o săptămână mai mic decât celălalt – confirmând astfel superfetația. Medicii au clasificat sarcina ca fiind cu risc ridicat și i-au recomandat multă odihnă.