O femeie a rămas însărcinată de 2 ori, în același timp: „A fost un șoc uriaș, am avut două nașteri într-o singură noapte”

O femeie din Brazilia a trăit un fenomen rar: a rămas însărcinată cu al doilea copil, în timp ce era deja însărcinată cu primul. Kathleen Nicole Ramos Santos în vârstă de 24 de ani din Brazilia a rămas uimită să afle că aștepta doi copii, în urma unei superfetații rar întâlnite.

Kathleen Nicole Ramos Santos, o mamă de 24 de ani din Nova Iguaçu, Brazilia, a trăit o experiență incredibilă: a rămas însărcinată pentru a doua oară, în timp ce era deja gravidă.

Povestea ei este atât de rară încât șansele de a câștiga la loterie sunt mai mari decât cele de a experimenta această fenomenală întâmplare, notează Daily Star.

Fenomenul numit superfetație, prin care o femeie poate ovula și concepe un al doilea copil chiar după ce a rămas însărcinată, este extrem de rar. Kathleen a descoperit această situație în 2021, dar a ales să împărtășească povestea abia acum.

„Am sunat o prietenă să vină la mine acasă și am făcut testul, pentru că îmi era frică de rezultat. Realitatea de a deveni mamă din nou nu se conturase încă pentru mine”, a declarat ea.

În urma unui control ecografic, Kathleen a aflat că nu doar că era însărcinată cu un al doilea copil, dar avea gemeni. Însă, medicii au observat o diferență în dimensiunile fetușilor – unul era cu o săptămână mai mic decât celălalt – confirmând astfel superfetația. Medicii au clasificat sarcina ca fiind cu risc ridicat și i-au recomandat multă odihnă.

Gemenii au venit pe lume la intervale diferite

Provocările nu s-au oprit aici. La naștere, gemenii Maju și Maya au venit pe lume cu șapte săptămâni înainte de termen.

Kathleen a trecut atunci prin momente de panică: „A fost un șoc uriaș – am avut două nașteri într-o singură noapte”.

Primul copil s-a născut natural, iar cel de-al doilea a necesitat o cezariană de urgență, la o oră distanță.

După naștere, gemenii au fost transferați la terapie intensivă, unde au petrecut primele trei săptămâni din viața lor. Însă nici după externare lucrurile nu au fost mai ușoare pentru Kathleen.

„M-am ocupat singură de tot, pentru că soțul meu lucra. A fost foarte greu la început, ceva ce m-a privat de tot – dar nimic din ceea ce o mamă nu poate depăși”, a povestit femeia.

Sursă foto: Instagram

