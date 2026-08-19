Deținut al penitenciarului Baia Mare, evadat. Bărbatul ar fi amenințat că își va ucide soția

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Un deținut al Penitenciarului Baia Mare a evadat pe 19 august, în timpul muncii la un șantier. Autoritățile sunt în alertă, după ce bărbatul ar fi declarat că intenționează să își ucidă soția.

Deținut evadat din Baia Mare, căutat de poliție

Moldovan Dorel, un deținut periculos, încarcerat la Penitenciarul Baia Mare, a evadat pe 19 august 2026 de la un punct de lucru din municipiu. Căutările sunt în plină desfășurare, iar autoritățile fac un apel către populație pentru orice informație utilă.

Bărbatul, cunoscut pentru un comportament violent, ar fi mărturisit colegilor de detenție intenția de a merge acasă pentru a-și ucide soția.

Evadarea a avut loc de la un punct de lucru organizat la Liceul Racoviță din Baia Mare, în jurul orei 13.30.

„A evadat de la punctul de lucru de la Liceul Racoviță, la aproximativ 13.30”, a declarat Norbert Borgyos, purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Baia Mare, citat de Ziare.com.

Înainte de fugă, deținutul a dezvăluit altor colegi planul său întunecat, afirmând că merge acasă să-și omoare soția.

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Ce s-a întâmplat cu o zi înaintea evadării

Soția bărbatului evadat a făcut dezvăluiri tulburătoare despre o ceartă avută cu acesta cu o zi înaintea incidentului. Femeia a explicat că pe 18 august, în timpul unei conversații telefonice, au avut un conflict aprins. Motivul? Faptul că bărbatul nu și-a mai văzut copiii de patru luni. Această dispută ar putea fi un element declanșator al deciziei deținutului de a fugi.

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Pentru a ajuta la identificarea lui, autoritățile au oferit o descriere detaliată. În momentul evadării, bărbatul purta un tricou negru și pantaloni mov închis. Este tuns scurt, poartă barbă și ar putea încerca să se ascundă în zone mai izolate. Poliția face apel la cetățeni să raporteze orice informație care ar putea ajuta la prinderea sa.

Autoritățile continuă să caute intens evadatul, iar măsurile de securitate au fost sporite în regiune pentru a preveni orice incident tragic.

Sursă foto: Shutterstock, Facebook

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