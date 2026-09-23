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Dragoș Argeșanu, reținut pentru acuzații de abuz sexual. Ce au găsit polițiștii în casa „îndrumătorului spiritual”

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.  Actualizat 23.09.2026, 12:38
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Dragoș Argeșanu, cunoscut drept „maestru spiritual”, a fost reținut marți, 21 septembrie, în București, fiind acuzat de abuz sexual asupra a trei femei. Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc între 2020 și 2025.

Dragoș Argeșanu, acuzat de abuz sexual

Ovidiu Dragoș Argeșanu a fost reținut marți pentru 24 de ore, fiind acuzat de mai multe infracțiuni grave de natură sexuală. Potrivit Poliției Capitalei, ancheta a început după ce trei femei au depus mărturie împotriva acestuia, acuzându-l de comportamente inacceptabile în cadrul sesiunilor de terapie.

În urma a trei percheziții domiciliare efectuate de polițiști în București și județul Ilfov, au fost găsite patru arme letale și o arbaletă în casa lui Dragoș Argeșanu. De asemenea, anchetatorii verifică dacă acesta avea dreptul legal de a practica terapie.

În prezent, bărbatul de 57 de ani a fost reținut și urmează să fie prezentat în fața judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

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Ce acuzații i se aduc „îndrumătorului spiritual”

Conform informațiilor oferite de Poliția Capitalei, Dragoș Argeșanu este cercetat pentru viol, tentativă de viol și agresiune sexuală asupra a trei femei, faptele fiind comise între anii 2020 și 2025.

„În perioada 2020-2025, persoana bănuită ar fi săvârșit, asupra a trei persoane vătămate, mai multe acte de natură sexuală, în sensul că le-ar fi atins în zonele intime, fără consimțământul acestora, profitând de autoritatea spirituală și psihologică pe care ar fi exercitat-o asupra lor și de contextul în care acestea se aflau în timpul ședințelor”, a transmis Poliția Capitalei.

Un incident specific, menționat în comunicatul oficial, detaliază o presupusă faptă de viol comisă la data de 3 octombrie 2022 într-o cameră de hotel din județul Ialomița.

„În timp ce se afla într-o cameră a unui hotel din Ialomița, bărbatul ar fi săvârșit un act de viol asupra uneia dintre persoanele vătămate”, se mai precizează în declarația autorităților.

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Cum își explica Dragoș Argeșanu gesturile

Dragoș Argeșanu a devenit cunoscut în România prin activitatea sa de „îndrumător spiritual”. Acesta susținea că stăpânește tehnici capabile să rezolve orice problemă, atrăgând atenția multor persoane aflate în căutarea unei alinări.

Însă, conform unui material investigativ publicat de Snoop, mai mult de 50 de femei îl acuză de comportamente abuzive, printre care atingeri nepotrivite și alte fapte de natură sexuală.

Victimele susțin că gesturile lui Argeșanu erau justificate prin explicații precum „măsurarea energiilor” sau eliminarea „dracilor”. Unele dintre faptele descrise ar fi avut loc în locuința acestuia din Sibiu, iar altele la un cabinet din București, unde acesta își desfășura activitatea.

Autoritățile continuă să analizeze probele ridicate în timpul perchezițiilor. Între timp, suspectul beneficiază de prezumția de nevinovăție, așa cum prevede legea.

Sursă foto: Facebook

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