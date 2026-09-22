Călin Georgescu a fost eliberat din închisoare. Va fi cercetat sub control judiciar

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Tribunalul București a dispus plasarea sub control judiciar a fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, în dosarul în care este cercetat pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat.

Decizia nu este definitivă

Decizia Tribunalului București nu este definitivă, însă este executorie, așa că fostul candidat la prezidențiale a fost pus în libertate. Decizia instanței a fost aplaudă de susținătorii lui Călin Georgescu.

Pe durata controlului judiciar, Călin Georgescu va trebui să respecte mai multe măsuri impuse de magistrați. El s-a mai aflat sub control judiciar, între februarie 2025 și aprilie 2026, într-un alt dosar în care este acuzat de infracțiuni la ordinea constituțională.

Călin Georgescu a fost reținut luni și a petrecut noaptea în arestul Poliției Capitalei, iar marți a fost dus în instanță.

El este acuzat de DIICOT că a înșelat un om de afaceri cu aproximatib 1,1 milioane de euro, dintre care ar fi folosit aproximativ 100.000 de euro în campania lui electorală pentru alegerile prezidențiale.

Acesta a fost ridicat luni dimineața în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot în Otopeni și a fost dus la percheziții la vila lui din Mogoșoaia.

Urmărește-ne pe Google News