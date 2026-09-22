Fratele Prințesei Diana a spus cum a reacționat Charles după moartea sa: „Pur și simplu suna foarte entuziasmat”

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Charles Spencer lansează cartea „Swan Song: Diana, My Sister” și dezvăluie detalii emoționante despre copilăria fericită a prințesei Diana, relația cu familia regală și teoriile conspirației despre moartea acesteia.

Fratele prințesei Diana, Charles Spencer, face dezvăluiri despre viața și teoriile privind moartea ei

Charles Spencer, fratele prințesei Diana, dezvăluie detalii emoționante despre viața surorii sale, copilăria lor comună și impactul devastator al accidentului care i-a curmat viața. Într-un interviu pentru People, Spencer explorează amintiri intime, relația Dianei cu familia regală și o posibilă explicație medicală pentru comportamentul ei. Libertatea citează din acest interviu, subliniind că Spencer consideră că Diana ar fi avut ADHD, fără să fi fost diagnosticată vreodată.

„Diana este acasă”

Fratele Dianei, în vârstă de 62 de ani, a lansat recent cartea sa, „Swan Song: Diana, My Sister” (22 septembrie), un tribut personal dedicat surorii sale. El vorbește cu nostalgie despre mormântul Dianei, situat pe insula de pe domeniul Althorp, casa ancestrală a familiei Spencer.

„Când sunt pe insulă, simt tristețe, dar și liniște. Mormântul Dianei este un loc foarte liniștit și frumos. Este un loc în care reflectez asupra pierderii, dar iubesc frumusețea naturală din jur. Ea este acasă”, mărturisește Charles Spencer.

Accidentul tragic care i-a luat viața Dianei, în 1997, a zguduit o lume întreagă. Înmormântarea ei, care a avut loc la Westminster Abbey, a atras atenția a peste două miliarde de oameni.

Copilăria Dianei: Mituri și adevăruri

Spencer contrazice percepția larg răspândită despre copilăria nefericită a Dianei. „Copilăria pe care mi-o amintesc că am împărțit-o a fost una cu adevărat fericită. Desigur, plecarea mamei mele a fost o umbră, dar tata a fost un tată grijuliu și iubitor.”

El amintește de rolul protector al tatălui lor, care, deși se confrunta cu depresia, a reușit să creeze o atmosferă caldă pentru copii. „Puteam să-l văd prăbușit în scaun, privind pe fereastră, dar când era cu noi, era un tată foarte cald. Din păcate, generația lui nu apela la terapie. Ar fi considerat-o o formă de nebunie.”

Legături cu familia regală britanică

Familia Spencer avea conexiuni cu regalitatea britanică încă dinainte ca Diana să devină prințesă. Spencer povestește un episod fascinant despre tatăl lor, care ar fi avut sentimente pentru regina Elisabeta înainte ca aceasta să se căsătorească cu prințul Philip. „Lord Mountbatten i-a spus să dispară, iar asta i-a frânt inima.”

Moartea fratelui mai mare și impactul asupra familiei

Spencer vorbește cu emoție despre pierderea fratelui lor mai mare, John, care s-a născut cu 12 degete la mâini și picioare și a murit în aceeași zi. „Devastarea provocată de moartea lui John a avut ecou și probabil a rupt căsnicia părinților mei.”

Reacția prințului Charles la moartea Dianei

Un moment controversat din interviu este relatarea lui Spencer despre convorbirea cu prințul Charles imediat după accidentul Dianei. „Pur și simplu suna foarte entuziasmat. Poate simțea că acum se putea căsători cu Camilla Parker Bowles.” Spencer subliniază că aceasta este doar o speculație personală.

El critică imaginea din serialul The Crown care arată un prinț Charles devastat: „Nu este adevărat. Sunt istoric și consemnez faptele”.

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Funeraliile Dianei: Disputa privind procesiunea

Spencer își amintește discuțiile tensionate cu prințul Charles despre includerea lui William și Harry în procesiunea funerară. „I-am spus că Diana nu și-ar fi dorit asta. Harry era doar un punctuleț de băiat mergând în spatele sicriului mamei sale. Este monstruos.”

Regretul de a nu fi oprit procesiunea

Spencer recunoaște că regretă profund participarea celor doi băieți. „Nimeni nu poate crede acum că a fost lucrul potrivit.”

Diana și ADHD: O perspectivă personală

Spencer susține că Diana ar fi avut ADHD, o afecțiune pe care el însuși o are. „Cred că Diana suferea de dislexie, dar și de un ADHD sever. Respingerea, pentru persoanele cu ADHD, merge foarte adânc.”

El respinge teoriile despre tulburări mai grave. „Nu a existat niciun membru al familiei mele cu care Diana să nu se fi certat, dar noi reveneam mereu în grațiile ei.”

Teoriile conspirației despre moartea Dianei

Spencer neagă categoric speculațiile privind o conspirație. „Faptul că s-a terminat tragic printr-un accident de mașină este pur și simplu o coincidență.”

Relația cu Regele Charles al III-lea

Spencer declară că nu mai are aproape nicio legătură cu fostul său cumnat. „Nu am nimic de-a face cu el acum. Sună respingător, dar pur și simplu nu face parte din viața mea.”

Regretele lui Spencer

El admite că ar fi putut face mai mult pentru Diana. „Spre sfârșitul vieții ei, am ajutat-o să câștige un proces important pentru calomnie. Duceam unele bătălii pentru ea în liniște.”

În ceea ce privește acuzațiile că ar fi refuzat să îi ofere o locuință, Spencer explică: „Poliția locală a spus că nu-i puteau proteja William și Harry acolo. Nu era o opțiune viabilă”.

Amintirile care contează

Întrebat ce moment ar retrăi alături de Diana, Spencer răspunde simplu: „Mi-ar plăcea să râd din nou cu ea. Aveam același simț al umorului. Ar fi frumos”.

Foto: Profimediaimages.ro

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