Charles Spencer, în vârstă de 61 de ani, s-a căsătorit cu arheoloaga și co-prezentatoarea de podcast Cat Jarman, în vârstă de 43 de ani, într-o ceremonie privată organizată în Arizona, vineri, 15 mai.

Fratele Prințesei Diana, Charles Spencer, s-a căsătorit

La doar trei luni de la al treilea divorț, Charles Spencer, fratele Prințesei Dianei, s-a căsătorit cu Cat Jarman, iubita lui cu 18 ani mai tânără.

„Amândoi ne simțim incredibil de norocoși că relația noastră a evoluat de la colegialitate, la prietenie, apoi la o iubire profundă și o conexiune specială”, au declarat ei într-un comunicat comun transmis publicației PEOPLE.

„Fiecare etapă a relației noastre a fost susținută de râsete și împărtășim aceeași pasiune pentru viață.”

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată după ce Charles a fost rugat să recenzeze bestsellerul de non-ficțiune al lui Jarman din 2021, River Kings, axat pe specializarea ei: vikingii.

Relația lor a evoluat ulterior, cei doi colaborând la săpături arheologice și prezentând împreună un podcast, înainte de a-și confirma relația romantică în octombrie 2024.

Cuplul a ales Arizona drept loc pentru ceremonia intimă, iar celebra formațiune stâncoasă Cathedral Rock din Sedona pare să fi fost fundalul fotografiilor de nuntă.

Jarman a purtat o rochie bleu-pal fără mâneci, cu decupaje în zona taliei, în timp ce Spencer a ales un costum închis la culoare, combinat cu o cămașă bleu deschis purtată fără cravată, potrivită pentru ceremonia relaxată. Într-o altă fotografie, Jarman apare zâmbind într-un selfie alături de Spencer.

Aceasta este a patra căsătorie pentru Spencer. Fratele mai mic al regretatei Prințese Diana a mai fost căsătorit cu Victoria Lockwood între 1989 și 1997, Caroline Freud între 2001 și 2007 și Karen Spencer din 2011 până la divorțul lor de anul trecut.

A divorțat de trei ori

În iunie 2024, autorul și istoricul a anunțat că el și Karen, filantroapă canadiană, divorțează după 13 ani de căsnicie. Divorțul a fost finalizat în decembrie 2025. Cei doi au împreună o fiică, Charlotte Diana, în vârstă de 13 ani.

Spencer mai are alți șase copii din căsătoriile anterioare. Jarman a fost și ea căsătorită și este mama a doi băieți, împreună cu fostul soț, Tom Jarman.

Relația dintre Spencer și Jarman a devenit publică în contextul destrămării căsniciei sale cu Contesa Karen Spencer, cu care s-a căsătorit la Althorp House în 2011. Separarea lor a devenit ulterior tensionată după ce Jarman a intentat un proces împotriva lui Karen, acuzând-o de utilizarea abuzivă a unor informații private prin divulgarea diagnosticului ei de scleroză multiplă. Procesul s-a încheiat printr-o înțelegere la finalul anului 2025.

Într-un interviu acordat publicației Daily Mail, Jarman a spus că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă în 2016, în timp ce își finaliza doctoratul, și că a ales să păstreze boala privată. Ea susține că Karen a aflat despre diagnostic printr-o cunoștință comună și ulterior i-a dezvăluit informația lui Earl Spencer și personalului de la Althorp House.

Karen a negat acuzațiile, iar publicația The Times a relatat că aceasta a susținut că orice referire la starea de sănătate a lui Jarman a fost „pe deplin legitimă și justificată”. De asemenea, ea a afirmat că a aflat despre diagnostic în timp ce investiga zvonurile potrivit cărora Charles și Jarman ar fi avut o aventură în timpul căsniciei sale cu Earl Spencer.

În documentele depuse în instanță în 2024, Karen și-a acuzat fostul soț de o relație „de lungă durată” cu Jarman, acuzație pe care atât Spencer, cât și Jarman au negat-o „categoric”.

În ultimii ani, Spencer și Jarman și-au îmbinat tot mai mult viața personală cu cea profesională, prezentând împreună podcastul de istorie The Rabbit Hole Detectives alături de Rev. Richard Coles și participând împreună la proiecte istorice și săpături arheologice.

Sursă foto: Profimedia

