Michael Jackson ar fi fost îndrăgostit de una dintre cele mai mari artiste din lume. Fostul bodyguard al Regelui Muzicii Pop face dezvăluiri: „O iubea”

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Michael Jackson și-ar fi dorit să se însoare cu una dintre cele mai mari artiste din lume, de care ar fi fost îndrăgostit în secret. Mai mult, regretatul artist ar fi pus ochii și pe Prințesa Diana, potrivit fostului său bodyguard, Matt Fiddes.
Michael Jackson, Regele Pop-ului, a fost întotdeauna o figură enigmatică, dar detalii recente despre viața sa personală continuă să uimească lumea. Fostul său bodyguard, Matt Fiddes, a dezvăluit că artistul nutrea dorința de a se căsători cu două femei celebre: Beyoncé sau Prințesa Diana.
Fiddes, care a lucrat alături de Michael Jackson între 1999 și 2009, a declarat în podcastul „The Art of Dialogue” că starul „iubea femeile” și ar fi spus că ar fi cerut-o de soție pe Prințesa Diana „fără să stea pe gânduri”, notează Radar Online.
„Au petrecut ore întregi vorbind la telefon”, a dezvăluit el.
Michael Jackson era cunoscut pentru discreția sa extremă în viața amoroasă, o strategie dictată de casa sa de discuri, potrivit lui Matt Fiddes.
Pentru a-și proteja imaginea și baza de fani, staff-ul artistului recurgea la metode ingenioase pentru a ascunde relațiile sale. De exemplu, Jackson folosea un cod secret, referindu-se la femei ca „pești”.
„Spunea: «Aduceți-mi peștele acela în cameră» sau «Vreau acel pește», ca să ne comunice discret ce dorea”, a explicat Fiddes.
Această discreție era impusă de presiunile industriei muzicale. Într-un interviu acordat în 2024, Matt Fiddes a menționat că Motown, casa de discuri a lui Michael Jackson, l-a convins că aparițiile publice alături de femei i-ar putea alunga fanii.
„Era convins că dacă era văzut cu o iubită, baza lui de fani ar dispărea”, a spus bodyguardul.