Fiica lui Teo Trandafir, transformare spectaculoasă ca model! „Sper să vedeți atitudinea când voi defila pe podium!” Cum a fost surprinsă Maia

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Maia Trandafir, fiica cunoscutei realizatoare de televiziune Teo Trandafir, a făcut un pas curajos în lumina reflectoarelor, bifând prima ei apariție în calitate de model. La vârsta de 21 de ani, tânăra a demonstrat o independență și o maturitate remarcabile, reușind să cucerească publicul într-o prezentare de modă conceptuală.

Chiar dacă mama ei nu a putut fi prezentă fizic în sală pentru a o urmări, legătura puternică dintre cele două și sfaturile primite de acasă au fost armele secrete care i-au dat Maiei toată încrederea necesară pentru a păși pe podium.

Pregătiri intense pentru un personaj de legendă

Pentru primul ei rol pe un podium de modă, Maia Trandafir a primit o provocare stilistică de proporții: transformarea în celebra Morticia din „Familia Addams”. Purtând o rochie neagră, lungă și spectaculoasă, dotată cu trenă și accesorizată cu un buchet de trandafiri negri, tânăra a trebuit să exprime o atitudine misterioasă și elegantă.

Dincolo de imaginea finală, în spatele acestei apariții a stat o muncă serioasă de pregătire, pe care Maia a făcut-o chiar în intimitatea casei sale.

Cu doar câteva momente înainte de a intra în lumina reflectoarelor, tânăra a oferit detalii despre emoțiile care o încearcă și despre efortul depus în zilele premergătoare evenimentului.

Ea a mărturisit deschis pentru click.ro cum s-a antrenat pentru a se asigura că defilarea va fi una fără cusur: „Sunt model pentru prima dată, cu puține emoții dar sunt foarte încântată. Am avut totală încredere să vin aici. Sunt Morticia Addams și sper să reprezint pe de-a-ntregul personajul complicat pe care l-am primit.

Sper să vedeți atitudinea și cum intru în personaj atunci când voi defila pe podium. Am făcut repetiții și acasă, am stat pe tocuri toată săptămâna și am exersat, știind că am o rochie lungă, cu trenă”.

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Teo Trandafir, sprijinul necondiționat din spatele scenei

Deși statutul de fiică a uneia dintre cele mai puternice personalități din televiziunea din România vine la pachet cu o mare presiune, Maia a demonstrat că a moștenit de la mama ei nu doar inteligența, ci și o stăpânire de sine remarcabilă. Absența fizică a vedetei Kanal D de la eveniment nu a împiedicat-o pe tânără să simtă energia și susținerea acesteia la fiecare pas, un detaliu care reflectă armonia perfectă din familia lor.

Maia a vorbit cu multă căldură despre felul în care mama ei știe întotdeauna să îi ofere echilibru și curaj în momentele importante. Cuvintele de încurajare primite de acasă au funcționat ca un talisman pentru debutul ei în modă: „Mama mi-a spus că o să fie lângă mine la fiecare pas! E perfect! Eu îmi doresc să vă arăt puțin mai mult cine sunt! Mama este o persoană extraordinar de talentată, cui nu i-ar plăcea să colaboreze cu ea?”.

Acest debut pe podium nu a fost doar o simplă prezentare de haine, ci o declarație de independență pentru Maia Trandafir. Frumos educată și sigură pe propriile forțe, tânăra folosește aceste oportunități pentru a le arăta celor din jur că, dincolo de numele purtat, are propria viziune și personalitate.

Foto – Facebook

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