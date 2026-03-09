Teo Trandafir și fiica ei, Maia, apariție rară împreună, de Ziua Femeii: „Suntem pregătite să vă urăm să vă simțiți cel puțin la fel de bine ca noi”

Teo Trandafir, una dintre cele mai apreciate figuri ale televiziunii românești, și fiica sa, Maia, au oferit un moment plin de emoție pe 8 martie, sărbătorind femeile din întreaga țară. Din confortul casei lor, cele două au împărtășit un mesaj cald și inspirațional pe rețelele sociale.
Într-un video simplu, dar plin de căldură, Teo, îmbrăcată în pijamale și vizibil emoționată, a stat alături de Maia, care a transmis internauților: „Suntem femei, suntem frumoase, suntem pregătite să vă urăm să vă simțiți cel puțin la fel de bine ca noi”. Schimbul lor de urări, „La mulți ani, frumoaso!”, a captat perfect relația lor de complicitate și iubire necondiționată.
La 36 de ani, viața lui Teo Trandafir a luat o turnură neașteptată, când a ales să o adopte pe Maia. „M-a sunat un prieten și mi-a zis: «Am în față o femeie care vrea să dea copilul spre adopție. Știi pe cineva?»”, a povestit Teo în trecut. Fără să stea pe gânduri, răspunsul ei a fost clar: „«Da, eu.» Eu știam sigur că e Maia”.
Decizia a fost luată din inimă, fără să se bazeze pe analize medicale sau alte detalii. „Toată lumea m-a certat că n-are analize, că nu știu dacă e fată sau băiat. Le-am spus: «Știu foarte bine cine e. E a mea.»” Pentru Teo, momentul în care Maia s-a născut a fost un dar divin care i-a schimbat viața.
Teo Trandafir nu a cunoscut-o niciodată pe mama biologică a Maiei
În cadrul aceluiași podcast, Teo a dezvăluit că nu și-a dorit niciodată să o cunoască pe mama biologică a Maiei, deși ar fi avut această posibilitate. „Mama Maiei sunt eu. Să fie sănătoasă (n.r. mama biologică), Doamne ajută! Niciodată n-am vrut s-o văd. N-am avut niciun resentiment, dar am preferat să fie așa.”
Adopția, spune Teo, nu este un act de «shopping». „Oamenii care își imaginează că adopția e un fel de shopping greșesc mult. Nu, copilul e al tău sau nu.” Această filozofie a definit întreaga poveste a vieții lor. Maia, acum o tânără independentă de 21 de ani, s-a mutat de acasă și își croiește propriul drum. Totuși, legătura specială cu mama sa rămâne neschimbată.
