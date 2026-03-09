Teo Trandafir și fiica ei, Maia, apariție rară împreună, de Ziua Femeii: „Suntem pregătite să vă urăm să vă simțiți cel puțin la fel de bine ca noi”

Teo Trandafir și fiica sa, Maia, au transmis pe 8 martie un mesaj emoționant pentru femeile din România. Din intimitatea casei lor, cele două au împărtășit gânduri calde.

Teo Trandafir și fiica ei, Maia, apariție rară împreună, de Ziua Internațională a Femeii

Teo Trandafir, una dintre cele mai apreciate figuri ale televiziunii românești, și fiica sa, Maia, au oferit un moment plin de emoție pe 8 martie, sărbătorind femeile din întreaga țară. Din confortul casei lor, cele două au împărtășit un mesaj cald și inspirațional pe rețelele sociale.

Într-un video simplu, dar plin de căldură, Teo, îmbrăcată în pijamale și vizibil emoționată, a stat alături de Maia, care a transmis internauților: „Suntem femei, suntem frumoase, suntem pregătite să vă urăm să vă simțiți cel puțin la fel de bine ca noi”. Schimbul lor de urări, „La mulți ani, frumoaso!”, a captat perfect relația lor de complicitate și iubire necondiționată.

Adopția, o decizie care a schimbat totul

La 36 de ani, viața lui Teo Trandafir a luat o turnură neașteptată, când a ales să o adopte pe Maia. „M-a sunat un prieten și mi-a zis: «Am în față o femeie care vrea să dea copilul spre adopție. Știi pe cineva?»”, a povestit Teo în trecut. Fără să stea pe gânduri, răspunsul ei a fost clar: „«Da, eu.» Eu știam sigur că e Maia”.

Decizia a fost luată din inimă, fără să se bazeze pe analize medicale sau alte detalii. „Toată lumea m-a certat că n-are analize, că nu știu dacă e fată sau băiat. Le-am spus: «Știu foarte bine cine e. E a mea.»” Pentru Teo, momentul în care Maia s-a născut a fost un dar divin care i-a schimbat viața.

Teo Trandafir nu a cunoscut-o niciodată pe mama biologică a Maiei

În cadrul aceluiași podcast, Teo a dezvăluit că nu și-a dorit niciodată să o cunoască pe mama biologică a Maiei, deși ar fi avut această posibilitate. „Mama Maiei sunt eu. Să fie sănătoasă (n.r. mama biologică), Doamne ajută! Niciodată n-am vrut s-o văd. N-am avut niciun resentiment, dar am preferat să fie așa.”

Adopția, spune Teo, nu este un act de «shopping». „Oamenii care își imaginează că adopția e un fel de shopping greșesc mult. Nu, copilul e al tău sau nu.” Această filozofie a definit întreaga poveste a vieții lor. Maia, acum o tânără independentă de 21 de ani, s-a mutat de acasă și își croiește propriul drum. Totuși, legătura specială cu mama sa rămâne neschimbată.

