Influenceriță de 33 ani, moartă după o operație estetică. A lăsat în urmă trei copii: „O mamă incredibilă”

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Marta Kelly, o influenceriță din Brazilia, a murit la doar 33 de ani, a anunțat soțul ei pe 18 august. T7năra, care era mama a trei copii și avea peste 500.000 de urmăritori și inspira prin modă și viața de familie, a suferit complicații după o operație estetică complexă.

Influenceriță, decedată după o operație estetică

Marta Kelly, cunoscută pentru stilul său inconfundabil și momentele emoționante din viața de familie, a murit la doar 33 de ani. Trista veste a fost anunțată pe 18 august de partenerul său de viață, Marcus Vinicius, printr-un mesaj profund pe Instagram.

„Ei bine, oameni buni… AM PIERDUT LUPTA”, a scris Marcus Vinicius cu durere.

„Încă îmi este foarte greu să scriu aceste cuvinte. Nu cred că există o propoziție care să poată explica magnitudinea durerii pe care o simt acum”, a precizat bărbatul pe rețelele sociale.

Marta, o braziliancă ce a inspirat peste 500.000 de urmăritori pe TikTok și Instagram, era îndrăgită pentru ideile sale de modă și poveștile sincere despre viața de mamă a trei copii. Contul său de Instagram a fost dezactivat de atunci.

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Starea de sănătate a Martei s-a deteriorat după operație

Pe 12 august, Marta Kelly a trecut printr-o intervenție care a inclus liposucție, implanturi mamare și abdominoplastie, conform People. A doua zi, ea a fost externată și s-a întors acasă. Însă, două zile mai târziu, starea sa de sănătate a început să se deterioreze, astfel că influencerița a fost stransportată de urgență la spital.

Marta a fost internată la terapie intensivă, iar medicii au făcut tot posibilul pentru a o salva. Cu toate acestea, organismul ei a cedat.

„Nu cred că vreun cuvânt poate exprima durerea pe care o simt acum. Am fost împreună timp de 15 ani. Marta a fost dragostea vieții mele. Cea mai bună prietenă a mea, tovarășa mea, cea mai bună soție și o mamă incredibilă pentru copiii noștri”, a scris Marcus Vinicius.

Acesta a vorbit și despre cei trei băieți ai lor, pe care este nevoit să îi crească acum singur.

„Tieo, Ravi și Filippo au fost atât de norocoși să aibă o astfel de mamă. Acum mă confrunt cu cea mai dificilă misiune din viața mea – să merg mai departe și să-i cresc pe cei trei băieți ai noștri așa cum și-ar fi dorit ea”, a mai transmis acesta.

„Voi face tot posibilul ca ei să știe întotdeauna cine a fost mama lor, cât de mult i-a iubit și că va face mereu parte din fiecare moment al vieții lor”, a încheiat Marcus Vinicius postarea.

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Marcus Vinicius, omagiu pentru Marta Kelly

Soțul influenceriței i-a adus un omagiu celei alături de care spera să își petreacă întreaga viață.

„Ea a luptat până în ultima clipă”, a scris Marcus în omagiul său.

„A luptat cu toată puterea pe care o avea. Și oricine a cunoscut-o pe Marta știe exact cine era: o persoană cu suflet pur, timidă, simplă, cu un mod unic de a iubi și de a avea grijă de cei din jurul său”, a mai spus el.

Pentru Marcus Vinicius, pierderea este copleșitoare. El a descris-o pe Marta Kelly drept „partenerul meu în absolut tot”, și a vorbit despre iubirea nemărginită pe care aceasta o avea pentru cei trei băieți ai lor.

„Acum începe cea mai dificilă misiune din viața mea: să merg mai departe și să-mi cresc cei trei băieți așa cum și-ar fi dorit ea. Voi face totul pentru ca ei să știe exact cine a fost mama lor, cât de mult i-a iubit și cât de prezentă va rămâne în fiecare parte a poveștii lor”, a subliniat el.

Cu inima frântă, bărbatul a încheiat: „Încă nu știu cum va fi să mă trezesc și să realizez că nu ești aici. Nu știu cum va fi să mă uit la copiii noștri și să nu te am lângă mine. Nu știu cum voi învăța să trăiesc cu acest dor”.

Sursă foto: TikTok

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