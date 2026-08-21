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„M-au aruncat în salvare!” Andrei Rotaru, acuzații uluitoare la adresa Cristinei Petre și a fostei soacre. Cum a ajuns să fie internat la Spitalul Obregia

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Insula Iubirii: Reuniuni a adus în prim-plan momente extrem de tensionate, lacrimi amare și dezvăluiri de-a dreptul șocante. Cristina Petre și Andrei Rotaru au fost din nou față în față, însă amintirile din Thailanda și evenimentele tulburătoare petrecute după întoarcerea în țară și-au spus cuvântul.

Cristina Petre, în lacrimi la Insula iubirii: Reuniuni

Întâlnirea dintre cei doi nu a fost deloc ușoară. În momentul în care prezentatorul Radu Vâlcan a început să recapituleze parcursul lor din emisiune și felul în care au pășit ca un cuplu căsătorit pe Insulă, Cristina Petre nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit instant în lacrimi.

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Deși au avut o relație de peste 9 ani și au încercat să își mai dea o șansă după terminarea reality-show-ului, ruptura definitivă dintre ei rămâne un subiect dureros.

„Ceea ce a urmat a fost Cristina care și-a dat voie să mă iubească, și-a dat voie să fie prezentă în relație, că a văzut că m-a pierdut… Pentru un timp”, a declarat Andrei Rotaru despre perioada de după emisiune.

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Andrei Rotaru, acuzații grave la adresa fostei soacre

Marele punct de cotitură în relația celor doi pare să fi fost mutarea în casa mamei Cristinei Petre, cunoscută sub numele de Tanța Blonda. Andrei Rotaru susține că, deși fosta soacră a afirmat inițial că l-a iertat pentru cele întâmplate în Thailanda, în realitate a fost permanent marginalizat.

„Deci, ea s-a despărțit de mine, dar eu nu am vrut să mă despart de ea. Mama ei a spus că ne iartă, dar nu a fost deloc așa! Am fost judecat ca persoana care a înșelat și atât. Eu nu am mai fost altcineva decât cel care a înșelat în curtea aia. Vreau să înțeleagă și Cristina, să se uite bine acum la noi, în curte unde mâncam eu în spatele casei și ea mânca cu mama ei în casă, separat. Eu iarna mâncam singur acolo, nu aveam voie în casă”, a povestit fostul concurent.

Andrei Rotaru consideră că presiunea venită din partea mamei Cristinei, dar și răceala apărută în timpul vacanței din Bali au distrus definitiv căsnicia lor.

„În primul și în primul rând, faptul că ne-am întors acasă la mama ei (n.r. motivul despărțirii). În al doilea rând, două luni de zile cât am stat în Bali, am început și eu să mă uit la soare, la lună, la stele și am început să mă conectez cu mine, că și eu eram cu durere. Și i-am zis: «Cristina, dacă noi nu ne punem puțin la punct, noi o să fim terminați de viață». Faptul că eu i-am spus lucrurile astea și nu i-am mai acordat atenție au dus la ruptura care urma să fie”, a explicat el.

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Cum a ajuns Andrei Rotaru să fie internat la Spitalul Obregia

Cea mai șocantă dezvăluire făcută de Andrei Rotaru la Insula iubirii: Reuniuni a vizat un episod controversat petrecut imediat după ce s-au întors din vacanța din Bali, când a ajuns să fie internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. Acesta susține că a fost încuiat în curte, iar autoritățile au fost alertate de familie.

„M-au încuiat înăuntru în curte și au luat cheia! Am început să trag… Ea m-a dat și la televizor și a anunțat și pe internet că am dispărut. Acum mă duc în casă să scot cheia, nu găseam cheia, am început să scot sertarele de acolo, să mă enervez. Între timp, oamenii au chemat din nou poliția… M-au luat și m-au aruncat în salvare”, a relatat Andrei Rotaru în fața lui Radu Vâlcan.

Fostul concurent a adăugat detalii dureroase despre momentele petrecute la spital și despre modul în care medicii i-au stabilit diagnosticul.

„Am ajuns într-o sală la Obregia. Băieții mi-au pus verdictul acolo. Mi-au pus tot felul de diagnostice, în baza celor spuse de Cristina. Și pe baza mărturiilor lor, doctorii mi-au pus mie diagnostice. Veneau încontinuu și îmi spuneau: «Iei medicamente sau nu iei?»”, a încheiat Andrei Rotaru.

Relația dintre Cristina Petre și Andrei Rotaru rămâne astfel una dintre cele mai zbuciumate din istoria emisiunii, iar acuzațiile lansate la întâlnirea de reuniune arată că tensiunile dintre ei sunt departe de a se încheia.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andrei Rotaru și Cristina Petre

Sursă foto: Instagram, Facebook

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