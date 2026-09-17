Ema Oprișan, prima reacție după ce s-a speculat că s-a despărțit de iubit: „Sufletul meu se oprește și spune…”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ema Oprișan dezminte zvonurile separării de iubitul ei, Răzvan, printr-o declarație emoționantă. Cuplul se bucură de momente împreună, ignorând criticile și comentariile din exterior.

Ema Oprișan, prima reacție după ce s-a speculat că s-a despărțit de iubit

Ema Oprișan de la Insula Iubirii contrazice zvonurile despărțirii de Răzvan, declarând că lângă el simte liniște și iubire. Deși speculațiile circulă intens, vedeta a ales să își clarifice poziția cu o declarație publică de dragoste.

Recent, Ema a fost întrebată de urmăritorii săi dacă relația cu Răzvan mai există, iar răspunsul ei a fost ferm. Vedeta a publicat un videoclip în care apare alături de el, arătând că totul este bine între ei. Mai mult, i-a transmis un mesaj sincer și emoționant, confirmând cât de important este Răzvan în viața ei: „Lângă tine nu mai caut nimic pentru că am tot: liniște, căldură, fericire, iubire. Tu ești locul unde sufletul meu se oprește și spune: «Aici sunt acasă»”.

Cei doi nu se ascund de ochii publicului, iar Răzvan nu doar că i-a cucerit inima Emei, ci pare să fie acceptat și de cei doi copii ai acesteia, apărând frecvent alături de ei. Deși relația lor este intens comentată, Ema insistă că nu se lasă afectată de critici. „Dacă gura lumii vorbește, măcar să nu ne deranjeze. Noi știm că suntem reali, suntem veridici, noi nu ne ascundem de ceea ce simțim”, a declarat ea pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

Citește și: Răzvan Kovacs, prima reacție după ce Ema Oprișan s-a afișat cu noul iubit

„Simt că am lângă mine un om care mă înțelege”

Ema Oprișan se bucură de viață fără să lase prejudecățile să îi umbrească fericirea. Ea consideră că Răzvan este sprijinul de care avea nevoie, un partener care o înțelege și o ascultă. „Simt că am lângă mine, în momentul de față, un om care mă ascultă, care mă înțelege, cu care pot să mă sfătuiesc”, a mărturisit vedeta.

Ema Oprișan s-a mutat recent de la Timișoara la București cu cei doi copii, după separarea de soțul ei, Răzvan Kovacs. Răzvan și Ema au avut o relație turbulentă care s-a încheiat la începutul acestui an. Răzvan și-a părăsit familia pentru Ella Vișan, o fostă concurentă la Insula Iubirii, sezonul 9, de care s-a despărțit între timp.

Răzvan și Ema au o fetiță împreună, Luna, iar Ema mai are un fiu, Noah, dintr-o fostă relație.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News