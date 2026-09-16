Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL, la doi ani de la divorț: „Când în sfârșit primești fapte, nu doar vorbe frumoase”

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Elena Vîșcu l-a ironizat pe CRBL, fostul soț, într-un mesaj plin de subînțelesuri publicat în mediul online. Coregrafa a vorbit cu această ocazie despre diferența dintre vorbe și fapte.

Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL, la doi ani de la divorț

Elena Vîșcu l-a înțepat pe CRBL printr-un mesaj plin de umor și ironie. Coregrafa a publicat un videoclip în care ține în mâini un buchet superb de flori, însoțit de un mesaj despre fostul soț și diferența dintre vorbe și fapte.

„Când primești în sfârșit un buchet adevărat, dar vaza a rămas din «epoca celor 3 floricele de la fostul». Ce faci?”, a scris Elena în mediul online. Deși tonul mesajului este unul glumeț, semnificația sa pare mai profundă. Elena a continuat cu o remarcă ce pare să reflecte o lecție de viață: „Când în sfârșit primești fapte, nu doar vorbe frumoase. Unii se pricep doar la promisiuni… și nu, nu despre flori este vorba în acest video”.

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Această declarație a fost interpretată de fani ca o referire la relațiile trecute ale vedetei și la felul în care a învățat să valorizeze gesturile autentice, mai mult decât cuvintele goale. Elena și-a încheiat mesajul cu o concluzie care subliniază schimbarea personală și maturizarea sa: „Nu s-a schimbat doar buchetul, m-am schimbat eu și cu mine tot ce accept”.

Elena Vîșcu și CRBL s-au despărțit la începutul anului 2024, după 16 ani împreună. Elena a ales să se mute cu fiica lor, Alessia, în țara natală, Republica Moldova, la Chișinău, cu părinții coregrafei.

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În luna iunie, Elena a dezvăluit că există cineva special în viața sa, dar a preferat să păstreze discreția asupra detaliilor.

„Eu sunt bine, e cineva în viața mea, dar nu vreau să vorbesc. Când o să simt că este momentul să fiu deschisă și să povestesc, o să vorbesc despre asta”, a spus ea pentru sursa citată. Totuși, Elena a subliniat cât de important este să îți acorzi timp pentru a te regăsi după o relație lungă. „Eu o să mă aleg pe mine, știu ce vreau și am ales să mă pun pe primul loc. Echilibrul, liniștea și starea pe care o am acum mă fac liniștită și fericită.”

Foto: Instagram

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