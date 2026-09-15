Alexandra Bădescu, acuzații la adresa lui Nick Rădoi după moartea Mădălinei Apostol: „Ai terorizat-o”

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Moartea fulgerătoare a Mădălinei Apostol, survenită pe 13 septembrie, a zguduit lumea mondenă din România. În timp ce publicul încearcă să înțeleagă această tragedie, Alexandra Bădescu, prietenă apropiată a regretatei vedete, a lansat acuzații grave la adresa fostului partener al Mădălinei, Nick Rădoi.

Alexandra Bădescu, acuzații la adresa lui Nick Rădoi

Alexandra Bădescu susține că omul de afaceri Nick Rădoi nu doar că nu ar fi sprijinit-o pe Mădălina în momentele dificile, ci ar fi contribuit la problemele acesteia.

„Tu trebuia să o ajuți de când era cu tine. Tu ai terorizat-o. Fugea fata de el și că o avea la mână cu nu știu ce. Habar n-am cu ce o avea la mână. Nu exista ceva care putea să spună moșul ăsta despre ea și să fie mai important decât ce a fost ea. Și ce a însemnat ea pentru șaisprezece mii de persoane din România și pentru femeile, manechinele și modelele din România. Iar el vine acum și are obrăznicia să-și facă publicitate, să cheme toată presa să-l aștepte la aeroport”, a declarat Alexandra Bădescu pentru Cancan.

În spațiul public, au apărut speculații conform cărora Mădălina Apostol și-ar fi luat viața, însă Alexandra Bădescu respinge categoric această ipoteză.

„Eu refuz să cred că ea s-a sinucis. Nu cred sub nicio formă că a făcut-o intenționat. Pot să cred că poate era supărată, poate pentru că era singură acasă și nu avea copiii cu ea. Poate a făcut un exces, nu știu, de alcool, de pastile, dar nu pot să cred că a fost voit. Știu cât de mult își iubea copiii, știu cât de mult a fost dedicată copiilor și știu că de mult și-a dorit fetița. Își iubea băieții foarte tare”, a explicat aceasta.

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Mădălina Apostol, sprijin pentru femeile aflate în nevoie

Cunoscută ca o femeie independentă, Mădălina Apostol a fost, după cum povestește Alexandra Bădescu, un sprijin pentru multe femei care treceau prin momente dificile.

„După cum știți, am lucrat câțiva ani alături de Mădălina. Personal, pe mine m-a ajutat într-una dintre cele mai grele perioade ale mele. Eram după divorț și eram o mamă singură, cu o fetiță. Nu doar mie, ci și altor fete le-a dat o mână de ajutor atunci când se închideau foarte multe porți. Îmi vine greu să cred că și-ar fi lăsat copiii. Știu cât de mult își iubea copiii și cât de dedicată le era lor”, a mai spus ea.

Potrivit aceleiași surse, Mădălina Apostol era o mamă implicată, care își dedica fiecare clipă copiilor săi. Alexandra Bădescu își amintește cu emoție cum vedeta își ducea băieții peste tot, chiar și la evenimente, pentru a petrece cât mai mult timp alături de ei.

„Când fata mea avea doi ani, băiatul mare cred că avea șase ani și era pasionat de dansuri. Îl aducea la Bellagio, cu căști, îl urca pe scenă. Și pe celălalt mic îl lua cu ea. Am fost la mese făcute de ea și gătea senzațional. Ne-a primit pe toate fetele la ea în casă”, și-a amintit ea.

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Alexandra Bădescu, dezamăgită de Nick Rădoi

Într-o declarație emoționantă, Alexandra Bădescu a subliniat cât de greu îi este să accepte ideea că Mădălina Apostol ar fi recurs la un gest extrem. În schimb, ea sugerează că tragedia ar putea fi consecința unui accident sau a unei presiuni externe.

„Există bărbați care manipulează până într-un grad în care, împreună cu familia, femeile ajung să facă niște gesturi extreme împotriva voinței lor. Femeia este singură și atunci ei vin cu bărbatul, soacra, fratele, cumnatul, nu mai știu care, peste ea. Când toți fac presiuni și fata este sensibilă, cred că se pot întâmpla”, a subliniat aceasta.

În final, Alexandra Bădescu și-a exprimat dezamăgirea față de modul în care fostul partener al Mădălinei Apostol, Nick Rădoi, a ales să gestioneze situația, acuzându-l că încearcă să își facă publicitate pe seama tragediei.

„Tragedia acestei familii, care are trei copii care suferă că și-au pierdut mama, iar el a chemat toată presa la aeroport să-l primească pe el. Să vorbească despre această femeie senzațională, care a schimbat multe vieți și a ajutat multe tinere. A venit acest obosit milionar. Deci el acum a salvat-o pe Mădălina? Nu, el a îngropat-o pe Mădălina, înțelegi?”, a precizat ea.

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Sursă foto: Facebook, Instagram

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