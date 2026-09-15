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Anamaria Prodan și Ronald Gavril, în ipostaze tandre la piscină: „Sunt binecuvântată să te am alături”

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Anamaria Prodan și Ronald Gavril s-au afișat recent în ipostaze tandre la piscină. În descrierea imaginilor, impresara i-a făcut o declarație emoționantă de dragoste partenerului ei.

Anamaria Prodan și Ronald Gavril, în ipostaze tandre la piscină

Anamaria Prodan și Ronald Gavril la piscina (3)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

Anamaria Prodan și Ronald Gavril formează un cuplu din anul 2023 și nu se sfiesc să se afișeze în ipostaze tandre în mediul online. Cel mai recent, perechea s-a filmat la piscină, iar, în dreptul imaginilor, Anamaria i-a făcut o declarație emoționantă de dragoste iubitului ei.

„Sunt binecuvântată să te am alături, trecând împreună prin toate. Ești un suflet minunat, plin de bunătate și iubire. Aduci atât de multă fericire în viața mea. Sunt cu adevărat binecuvântată să te am”, a scris Anamaria Prodan pe rețelele sociale.

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Cum s-au cunoscut Anamaria Prodan și Ronald Gavril

Anamaria Prodan și Roland Gavril s-au cunoscut la o masă de Crăciun, iar chimia dintre ei a fost instantă. Povestea lor a debutat la scurt timp după, iar impresara radiază de fericire și se simte răsfățată de către partenerul ei de viață.

„Ana este foarte fericită și liniștită în acest moment. Are planuri mai mari decât atât pentru viitor. Totul între ei a fost inopinat. Ei s-au cunoscut la masa de Crăciun. El este foarte atent și grijuliu cu ea. Boxerii sunt mai rigizi, dar el face niște gesturi rare. Urmează și el foarte curând să vină în România. Vor participa împreună la niște evenimente și s-ar putea ca el să stea mai mult, va sta cu Ana bineînțeles. Ronald are o carieră fabuloasă în America. Ana se bucură de moment”, a povestit stilistul Adrian Pescariu, un apropiat al celor doi, pentru WOWbiz, în ianuarie 2024.

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Ce spun Anamaria Prodan și Ronald Gavril despre căsătorie

În vara anului 2025, Anamaria și Ronald au vorbit public despre nuntă, amândoi declarând că preferă să se bucure de moment. În ceea ce privește o eventuală căsătorie, cuplul a fost pe aceeași lungime de undă și au spus că momentan se bucură de prezent. „Toate vin atunci când trebuie și când e momentul. Deocamdată ne trăim prezentul frumos și nu ne gândim la viitor. Trăim, suntem fericiți în prezent și cred că e cel mai important în momentul de față”, a spus Ronald Gavril, la emisiunea „Un show păcătos”.

Anamaria Prodan a fost căsătorită de două ori în trecut. Din 1998 până în 2007 cu fostul baschetbalist Tiberiu Dumitrescu, alături de care are două fete, Rebecca și Sarah, și din 2008 până în 2024 cu antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf, alături de care are un fiu, Laurențiu Junior, alintat Bebeto sau Reghe Jr. de apropiați.

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