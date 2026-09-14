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Nick Rădoi a transmis un mesaj îndurerat după pierderea iubitei sale, Mădălina Apostol. Milionarul a vorbit despre lupta acesteia cu depresia, care a împins-o să-și pună capăt zilelor la 40 de ani, lăsând trei copii în urmă.

Nick Rădoi, mesaj îndurerat după moartea Mădălinei Apostol

Într-un mesaj emoționant, Nick Rădoi a vorbit deschis despre lupta Mădălinei Apostol cu depresia, sprijinul familiei și eforturile neobosite de a o salva.

„Ceea ce s-a întâmplat este o durere imensă și o tragedie greu de exprimat în cuvinte”, a spus Nick Rădoi. Acesta a explicat că Mădălina a fost înconjurată de iubire și suport necondiționat, atât din partea lui, cât și din partea familiei sale. Relația lor apropiată, precum și implicarea tatălui fetiței Mădălinei, au fost esențiale în încercările de a o ajuta să depășească momentele critice. „Am făcut tot ce ne-a stat în putere pentru a o ajuta să lupte cu boala și să depășească momentele de criză.”

Într-un gest de sinceritate dureroasă, omul de afaceri a dezvăluit că Mădălina a avut mai multe tentative anterioare de a-și pune capăt vieții. „În timpul tentativelor anterioare de a-și lua viața, am reușit să intervenim și să o salvăm”, a spus el. Totuși, starea ei psihică s-a deteriorat treptat, în ciuda eforturilor constante ale celor dragi.

În urmă cu câteva luni, familia a luat decizia de a o interna în România, pentru a beneficia de tratament psihiatric în limba maternă, considerând că acest aspect ar putea fi un factor important în procesul de recuperare. „Pentru o perioadă, lucrurile păreau să evolueze spre bine, însă o nouă criză severă a împins-o spre acest gest tragic”, a adăugat Rădoi.

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Un apel la discreție și compasiune

Nick Rădoi a subliniat cât de mult i-a alterat depresia discernământul în momentele critice. „Boala de care suferea îi afecta profund gândirea și discernământul în momentele de criză, ducând-o la limite greu de înțeles. După tentativele anterioare, atunci când își revenea, spunea că îi pare rău și că regreta profund ceea ce încercase să facă.”

El a descris-o pe Mădălina ca pe o persoană extraordinară, cu o credință profundă în Dumnezeu, o mamă iubitoare și un suflet plin de bunătate. „A fost iubită, încurajată, sprijinită și susținută până în ultima clipă. Nimeni dintre cei apropiați nu a abandonat-o și nimeni nu a încetat să lupte alături de ea. Este o tragedie de nedescris pentru toți cei care o iubim.”

Rădoi a făcut un apel emoționant la respectarea memoriei Mădălinei și la protejarea sufletelor celor afectați de pierderea ei, în special a copiilor. „Vă rog să manifestați respect, discreție și compasiune față de memoria Mădălinei, față de copiii ei și față de întreaga familie.”

Ajutorul există, nu trebuie să treci singur prin astfel de momente

Dacă tu sau cineva drag treceți printr-o perioadă dificilă, este important să știți că există ajutor. În România, există linii de sprijin confidențiale și gratuite, precum:

depreHUB (Asociația Happy Minds): 0800 0800 20 (TelVerde gratuit, suport psiho-emoțional pentru anxietate și depresie)

Alianța Română de Prevenție a Suicidului: 0800 801 200 (TelVerde gratuit de prevenție a suicidului și asistență în criză)

Telefonul Speranței: 116 123 (Linie gratuită de asistență emoțională)

Telefonul Copilului (pentru copii, adolescenți și părinți): 116 111

Urgențe Medicale: Apelați 112 în caz de pericol iminent sau criză acută de siguranță.

Foto: Facebook

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