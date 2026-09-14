Cine este Cristina Ionașcu de la Burlacii: Foc în Paradis. Povestea de viață a concurentei rămase orfană de la o vârstă fragedă

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cine este Cristina Ionașcu de la „Burlacii: Foc în Paradis”. Printre concurentele care au atras atenția în noul reality show „Burlacii: Foc în Paradis”, difuzat de PRO TV și VOYO și prezentat de Adelina Pestrițu, se numără și Cristina Ionașcu.

În vârstă de 26 de ani, tânăra lucrează ca hostess și model, remarcându-se rapid prin energie, frumusețe și o atitudine extrem de sinceră. Dincolo de imaginea unei femei sigure pe ea, povestea ei de viață ascunde însă momente de o suferință greu de imaginat.

Cine este Cristina Ionașcu de la „Burlacii: Foc în Paradis”

Viața Cristinei a fost încercată încă din primii ani. Părinții ei s-au separat pe când era doar un copil, iar destinul celor trei frați s-a separat brusc: Cristina a rămas alături de mamă, sora ei a locuit cu tatăl, iar fratele a fost crescut de bunica maternă. În prezent, concurenta nu mai păstrează legătura cu frații săi. Însă cea mai mare lovitură a primit-o odată cu îmbolnăvirea părinților ei, ambii fiind răpuși de o boală nemiloasă la o diferență de doar câțiva ani.

Citeşte şi: Mădălina Apostol, de două ori la spital înainte de a-și lua viața. Ce a pățit iubita lui Nick Rădoi în Mexic

Citeşte şi: Supermodelul Shanina Shaik va deveni din nou mamă. „O viață nouă, un nou capitol și atâta iubire înainte!”

Citeşte şi: Apple Martin, surprinsă în compania unui filantrop. Cine este bărbatul care a cucerit-o pe fiica lui Gwyneth Paltrow

„Au murit amândoi de cancer, la o distanță de cinci ani unul de celălalt. Este ceva ce ar distruge pe oricine. Au murit amândoi, cumva, sub ochii mei. Nu ai cum să te aștepți la așa ceva, nu ai cum să fii pregătit și nu te aștepți să se întâmple atât de devreme”, a mărturisit tânăra, pentru click.ro.

„Aș întreba-o dacă este mândră de mine”: dorul apăsător de mamă

Pierderea ambilor părinți a lăsat urme adânci în sufletul tinerei, însă una dintre cele mai emoționante mărturisiri ale sale este legată de amintirea mamei. Întrebată ce ar face dacă ar mai avea ocazia să o îmbrățișeze pentru o singură dată, Cristina a oferit un răspuns tulburător prin simplitatea lui: „Aș întreba-o dacă este mândră de mine”.

Rămasă fără sprijinul familiei de origine, Cristina a găsit alinare și susținere în Nicoleta, o prietenă apropiată pe care o consideră astăzi o adevărată mamă de suflet și persoana care i-a fost alături în cele mai grele momente ale existenței sale.

Privire spre viitor fără regrete: „Sunt mândră de omul care sunt astăzi”

Aflată în Turcia pentru filmările emisiunii, Cristina Ionașcu refuză să se lase definită de dramele din trecut sau să privească în urmă cu amărăciune. Tânăra de 26 de ani abordează noua experiență din viața sa fără strategii ascunse, preferând să lase lucrurile să curgă de la sine și să arate celor din jur că suferința poate fi transformată în putere interioară.

„Nu am niciun regret. Tot ce s-a întâmplat m-a format ca persoană și sunt mândră de omul care sunt astăzi”, a concluzionat concurenta.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News