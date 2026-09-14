Otniela Sandu a confirmat relația cu Costeluș Cășuneanu. Cum au fost surprinși la Râșnov. „Mi se pare frumos când partenerii se susțin reciproc!”

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Otniela Sandu a decis să pună capăt tuturor speculațiilor legate de viața ei amorosă și a confirmat public relația cu omul de afaceri Costeluș Cășuneanu.

După ce au fost surprinși împreună la o petrecere organizată cu ocazia zilei ei de naștere, vedeta a făcut pasul cel mare în mediul online și a distribuit prima fotografie oficială alături de noul ei partener, realizată în timpul unei escapade la Râșnov.

Motorsportul, noua pasiune descoperită alături de partener

Prezența celor doi la Râșnov nu a fost una întâmplătoare, ci a coincis cu desfășurarea competiției Trofeul Râșnov, unde Costeluș Cășuneanu a fost prezent pentru a-și urma pasiunea pentru curse. Otniela i-a fost alături pe tot parcursul weekendului, fiind surprinsă în brațele partenerului său, amândoi fiind echipați corespunzător pentru evenimentul auto. Vedeta a mărturisit că această experiență i-a deschis apetitul pentru un domeniu cu totul nou pentru ea.

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„De ceva timp am descoperit o nouă pasiune: racingul și asta datorită partenerului meu. Mi se pare frumos când într-o relație poți crește împreună și când partenerii se susțin reciproc. Îmi place să învăț mereu câte ceva, iar pentru mine este important să fiu lângă cineva alături de care pot evolua”, a declarat Otniela Sandu.

Trauma din trecut și dorința de a ajunge la volanul unei mașini de curse

Pasiunea recent descoperită pentru motorsport este cu atât mai surprinzătoare cu cât vedeta a avut o relație complicată cu șofatul în ultimii ani. Deși a obținut permisul de conducere la vârsta de 18 ani, un eveniment neplăcut a făcut-o să evite volanul pentru o lungă perioadă de timp. Cu toate acestea, sprijinul noului ei partener a ajutat-o să își dorească să depășească acea barieră.

„Adrenalina mă strigă. Îmi doresc tare ca într-o zi să conduc și eu așa sportiv. Chiar dacă eu abia încep acum să conduc normal. Am permis de la 18 ani luat din prima, dar v-am zis că am trecut printr-un accident cu taxiul imediat după ce am luat permisul și de atunci nu am mai vrut să conduc.

Dar este ceva în sânge care iubește și sportul ăsta și dorința de a conduce, chiar dacă nu am experiență acum”, a mărturisit vedeta în mediul online.

Officializarea acestei povești de dragoste vine după ce Otniela Sandu a format un cuplu, pentru o perioadă scurtă, cu Sebastian Dobrincu. În prezent, vedeta îmbrățișează din plin noul capitol din viața sa, bucurându-se de susținerea reciprocă și de adrenalinei din lumea curselor auto alături de Costeluș Cășuneanu.

Foto – Instagram / Facebook

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