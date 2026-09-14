Jean Paler a suferit un al doilea AVC acasă. Cu ce situație neplăcută s-a confruntat la spital

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Jean Paler a trecut prin al doilea accident vascular cerebral acasă, dar este optimist privind recuperarea. Actorul critică spitalul pentru pierderea buletinului său la externare.

Jean Paler a suferit un al doilea AVC acasă

Jean Paler trece printr-o perioadă dificilă, dar rămâne optimist. Actorul, care a suferit recent al doilea accident vascular cerebral (AVC), se află acasă și luptă pentru a-și reveni, după cum a povestit pentru Știrile Antena Stars. Cu toate acestea, o altă situație neplăcută i-a umbrit zilele: pierderea buletinului în spital.

„Da, eram acasă când am făcut al doilea AVC. Mă mai mișc, dar încet. Nu e mai ușor față de primul pe care l-am făcut. Nici nu îmi fac gânduri că nu o să îmi revin… însă ce mai vrea și Dumnezeu”, a declarat Jean Paler, potrivit Spynews. Spre deosebire de primul AVC, acesta pare să fi avut un impact mai mic asupra stării sale generale, ceea ce îi dă speranță.

Înainte de acest incident, Jean Paler fusese internat în spital, de unde a fost externat cu o problemă neașteptată: buletinul său dispăruse. Actorul a povestit că a fost nevoit să aștepte ore întregi în încercarea de a recupera documentul, însă fără succes.

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„La externare, alaltăieri, nu s-a mai găsit buletinul. Am stat o oră și ceva, două ore să îl caute, să îl găsească. Au zis că vor continua să îl caute. Le-am spus și eu: dacă va trebui să mă interneze, cum o să mă interneze? Că nu am un document, nu am un buletin”, a explicat el, potrivit sursei citate.

Situația a fost cu atât mai frustrantă cu cât i s-a cerut să caute documentul acasă, deși acesta fusese la el la momentul internării. „Mi-au desfăcut bagajele de două-trei ori, eram, într-un final, vinovat eu că nu am buletin. Să îl caut pe acasă… păi, dacă nu am ieșit din spital, cum să fie acasă?”, a mai spus actorul, vizibil revoltat.

În ciuda acestor probleme, Jean Paler este încrezător că va depăși cu bine aceste încercări, iar episodul buletinului pierdut va fi și el rezolvat în curând.

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