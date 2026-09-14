Ultimele postări ale Mădălinei Apostol înainte de a muri: „Povestea vieții mele”

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Mădălina Apostol și-a pus capăt zilelor în noaptea de 12 spre 13 septembrie 2026, la doar 40 de ani, după o luptă grea cu depresia. Ultimele ei postări despre copii nu prevesteau tragedia.

Ultimele postări ale Mădălinei Apostol înainte de a muri

Mădălina Apostol, cunoscută publicului din România prin prisma relației controversate cu milionarul Nick Rădoi, a murit pe 13 august 2023, în jurul orei 02.00. Deși retrasă din lumina reflectoarelor, Mădălina a rămas activă pe rețelele sociale, unde ultimele sale postări, surprinzător, arătau o mamă dedicată copiilor săi.

Cu doar 12 ore înainte de tragedie, ea a distribuit două fotografii emoționante: una cu cei doi băieți ai săi, în prima lor zi de școală din 2016, și alta cu fiica sa în prima zi de grădiniță din 2019, toate amintiri de acum câțiva ani. Mădălina avea obiceiul de a distribui postări mai vechi cu cei trei copii.

Cea mai recentă postare în care transmitea un mesaj este din 7 septembrie, din prima zi de școală a lui Miriam, pe care a însoțit-o pentru prima oară alături și de tatăl ei. „Pentru prima dată, Miriam a început un nou an școlar alături și de tatăl ei. A fost emoționant atât pentru ea, cât și pentru noi, ca părinți. Restul nici nu mai contează. Un nou an școlar plin de reușite tuturor!”, a transmis Mădălina.

Pe 1 septembrie, Mădălina a publicat o imagine alături de toți cei trei copii, alături de mesajul: „Povestea vieții mele”. Tatăl băieților ei a părăsit-o când aceștia erau mici pentru o altă femeie, iar tatăl lui Miriam abia recent a decis să se implice în viața ei.

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Mesajul pe care l-a transmis de ziua ei

Un alt mesaj important a apărut de ziua ei de naștere, pe 1 august 2026, mesaj care nu prevestea tragedia care a urmat. „În sfârșit, am răspunsul la întrebarea care m-a urmărit atâta timp: «A fi sau a nu fi?». Aleg să fiu, pentru că varianta cealaltă nu mi-a fost niciodată destinată. Vă mulțumesc tuturor pentru urările de ziua mea! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!”, a transmis Mădălina.

Mădălina și-a sărbătorit ultima zi de naștere internată la psihiatrie.

Mădălina Apostol a devenit cunoscută în spațiul public datorită relației tumultuoase cu Nick Rădoi, o poveste marcată de împăcări și despărțiri repetate. Într-un interviu acordat în urmă cu cinci ani, ea dezvăluia că în primii ani ai relației, Rădoi ar fi angajat detectivi să o urmărească, însă, în timp, lucrurile s-au stabilizat. De-a lungul timpului, însă, Mădălina a ales să se retragă din atenția publicului, concentrându-se pe viața personală și cariera antreprenorială.

În 2021, Mădălina a făcut un pas curajos deschizând un studio de videochat, o afacere pe care o considera inovatoare și profitabilă, cu o investiție de sute de mii de euro. Ambițiile ei nu se opreau aici: visa să transforme percepția românilor asupra industriei pentru adulți și să lanseze un restaurant cu livrare la domiciliu.

Foto: Facebook

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