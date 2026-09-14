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Industria filmului internațional pierde una dintre cele mai influente și curajoase figuri ale cinematografiei independente. Producătorul britanic Jeremy Thomas, ale cărui proiecte au marcat ultimele cinci decenii de cinema și au obținut recunoaștere la cel mai înalt nivel, a încetat din viață la vârsta de 77 de ani.

Știrea a fost confirmată oficial de purtătorul său de cuvânt. Potrivit declarației oficiale transmise de publicistul său, cineastul britanic „a trecut în neființă în pace”, vineri, fiind înconjurat de familie și de cei dragi la locuința sa din Oxfordshire.

O carieră titanică între succesul de public și cinemaul de autor

Cariera lui Jeremy Thomas a acoperit o jumătate de secol în care a îmbinat cu măiestrie marile producții de succes cu proiectele independente. După primii pași făcuți ca montor de film la Londra, prima sa experiență ca producător a avut loc în 1976, cu pelicula australiană Mad Dog Morgan.

Pe parcursul anilor, Thomas și-a clădit o reputație internațională de necontestat, colaborând cu regizori vizionari precum David Cronenberg, Nagisa Oshima, Julien Temple sau Nicolas Roeg. A pus bazele casei de producție Recorded Picture Company și ulterior ale companiei HanWay Films, devenind o figură centrală pentru regizorii care căutau libertate artistică departe de presiunile tradiționale ale marilor studiouri.

Printre cele mai cunoscute realizări din portofoliul său se numără Sexy Beast, Merry Christmas, Mr. Lawrence (filmul lui Oshima în care a jucat David Bowie), adaptările operelor scriitorului J.G. Ballard (Crash și High-Rise), precum și titluri precum Fast Food Nation, The Hit, A Dangerous Method sau Pinocchio, regizat de Matteo Garrone.

Triumful istoric la Premiile Academiei Americane de Film

Momentul de vârf al carierei sale rămâne colaborarea strânsă cu marele regizor italian Bernardo Bertolucci. Celebrul lor proiect, drama biografică Ultimul împărat (The Last Emperor), lansată în 1987, descrie viața ultimului monarh din dinastia Qing. Pelicula, în care au strălucit actorii Joan Chen, Peter O’Toole și Vivian Wu, a devenit un fenomen cinematografic.

În 1988, filmul a obținut nouă premii Oscar, inclusiv pentru „Cel mai bun film”, trofeu care i-a adus lui Thomas consacrarea definitivă și statueta aurită ca producător. Parteneriatul dintre Thomas și Bertolucci a continuat de-a lungul anilor cu alte pelicule de referință, printre care The Sheltering Sky, Little Buddha, Stealing Beauty și The Dreamers.

De asemenea, el a fost recunoscut ca un susținător devotat al noii generații de creatori, colaborând la început de drum cu regizori britanici importanți precum Ben Wheatley, Jonathan Glazer, Stephen Frears și David Mackenzie.

Omagii din întreaga lume: „Un rebel necesar în industria noastră”

Dispariția lui Jeremy Thomas a provocat un val de tristețe în comunitatea cinematografică mondială, numeroși colegi și prieteni aducându-i un ultim omagiu.

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Regizorul Terry Gilliam, care a lucrat cu Thomas la filme precum Tideland și The Man Who Killed Don Quixote, a transmis un mesaj emoționant:

„Jeremy Thomas a iubit să facă filme. A iubit fiecare aspect al acestei industrii, dar cel mai mult a iubit regizorii. Lista celor cu care a lucrat este aproape nesfârșită, iar eu am fost unul dintre cei norocoși. Gusturile sale cinematografice au îmbrățișat întreaga lume. Să faci filme nu este ieftin, iar presiunile sunt uriașe, dar Jeremy a rămas întotdeauna calm și sprijinitor. A fost o nestemată în lumea producătorilor.”

La rândul său, producătorul Stephen Woolley și-a amintit de momentul în care l-a întâlnit pe Thomas în 1981, în Japonia:

„Jeremy Thomas a fost persoana care nu doar mi-a sugerat, ci a insistat să devin producător de film! A fost o sursă uriașă de inspirație, un geniu masiv subevaluat și un rebel necesar în industria noastră.”

De asemenea, Paul Ridd, directorul Festivalului Internațional de Film de la Edinburgh, a subliniat moștenirea lăsată în urmă:

„Pierderea lui Jeremy Thomas este enormă pentru cultura cinematografică și pentru întreaga lume. Un om atât de frumos și un susținător extraordinar de generos. Ce moștenire lăsată în urmă!”

Recunoaștere instituțională și ultima sa producție

Contribuția sa remarcabilă la dezvoltarea cinematografiei i-a adus numeroase distincții. Fost președinte al Institutului Britanic de Film (BFI), el a primit în 1990 premiul BAFTA pentru contribuția britanică deosebită la cinema. În 2006, Academia Europeană de Film i-a acordat premiul pentru realizări europene excepționale în cinematografia mondială, iar în 2009 a primit titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE).

Moartea sa vine într-un moment simbolic: cea mai recentă colaborare a sa cu regizorul japonez Takashi Miike, filmul Bad Lieutenant: Tokyo, urmează să aibă premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Toronto.

Foto – Getty

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