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Andrei Bănuță își dorește o familie numeroasă: „Iubesc copiii enorm!” Ce spune artistul despre căsnicie și rolul de tată

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La 27 de ani, Andrei Bănuță este unul dintre cei mai apreciați artiști ai noii generații, însă succesul profesional vine la pachet cu provocări mari pe plan personal. Într-un interviu sincer, cântărețul a vorbit deschis despre lecțiile învățate din fostele relații, dificultatea de a construi o legătură amorosă în mijlocul unui turneu continuu și dorința de a deveni tată în viitor.

Lecțiile din dragoste și incertitudinile viitorului

Discuția despre o fostă poveste de dragoste intensă aduce pentru artist o doză de maturitate. Andrei recunoaște că acea etapă din viața sa i-a reconfigurat modul în care privește sentimentele și că evită să facă previziuni despre ceea ce va urma.

„A fost o etapă importantă din viața mea, care a adus cu ea o lecție la fel de importantă și care m-a învățat multe lucruri despre mine. N-aș spune că sper ca povestea respectivă să se materializeze, însă am învățat și că nu ar trebui să încerc să fac predicții în ceea ce privește viitorul. Știm cu toții că timpul ne arată dacă unele povești ajung la final sau doar își modifică forma”, a declarat artistul, într-un interviu pentru viva.ro.

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Viața între hoteluri și concerte

Deși se bucură de atenția și admirația numeroaselor fane, Andrei mărturisește că își dă seama cu ușurință dacă o femeie este atrasă de omul din spatele reflectoarelor sau de statutul său de vedetă. Cu toate acestea, ritmul alert în care trăiește face ca o relație de lungă durată să fie un adevărat test.

Glumeț din fire, cântărețul recunoaște că programul încărcat îi lasă puțin spațiu pentru viața sentimentală: „Din câte se vede, este foarte greu. Mai vorbim la sfârșitul sezonului de evenimente și îți dau un update. Momentan trăiesc prin hoteluri, dubă și aeroporturi, așa că n-am timp de nuntă, am timp doar de NUNTA de la Sala Palatului”.

Andrei BanutaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Visul de a avea o familie numeroasă

Chiar dacă preferă ca întâlnirile romantice să rămână spontane și departe de ochii curioșilor pentru a nu pierde magia, Andrei are planuri clare când vine vorba de viitor. Valorile primite în copilărie îl fac să își dorească un cămin plin de copii și o căsnicie bazată pe implicare totală.

„Îmi doresc să îmi întemeiez o familie și sunt convins că acest lucru se va întâmpla la momentul potrivit. Iubesc copiii și mi-aș dori să am o familie numeroasă. Mă văd ca un soț și un tată dedicat și implicat. Asta am văzut în familia mea și sunt valorile pe care îmi doresc să le transmit mai departe”, a concluzionat Andrei Bănuță.

Foto – Facebook / Instagram

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