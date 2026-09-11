Christian Sabbagh, dezvăluiri despre momentul în care a fost la un pas de moarte: „Viața mea s-a schimbat într-o fracțiune de secundă”

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Christian Sabbagh (54 ani) a vorbit deschis despre ziua în care a fost la un pas de moarte. Prezentatorul Știrilor Kanal D a suferit un AVC, iar medicii i-au mai dat atunci doar câteva ore de viață. Acesta a reușit, însă, să depășească momentul critic, iar acum este din nou alături de familia lui, dar și pe micile ecrane.

Christian Sabbagh, despre ziua în care a suferit un AVC

Christian Sabbagh și soția sa, Iulia, deschid noul sezon „În Oglindă” cu o ediție încărcată de emoție, vulnerabilitate și momente de sinceritate profundă.

„Eu îți spun sincer, dacă nu era ea, eram un om mort! (…) I-au zis așa medicii din România: «Aduceți-i copiii, pentru că mai are șase ore de trăit!»”, spune Christian Sabbagh cu recunoștință față de soția sa, Iulia, care i-a fost alături în cea mai critică perioadă din viața sa.

Obișnuit să privească pericolul în ochi fără să clipească, dincolo de tăișul investigațiilor jurnalistice, de adrenalină și de momente-limită, acesta poartă în tăcere propriile lupte. Destinul lui a luat o turnură neașteptată când a suferit un accident vascular cerebral.

„Viața mea s-a schimbat într-o fracțiune de secundă. Plecasem să-mi iau copilul de la școală. M-a recunoscut bodyguardul, m-a salutat, am vrut să-i răspund la salut și s-a întrerupt filmul. N-am mai putut vorbi în primă instanță…”, își amintește Christian Sabbagh despre evenimentul care anunța declanșarea AVC-ului.

Ulterior s-au înlănțuit amețitor ore și zile de panică și incertitudini, iar familia a fost pusă în fața unei situații greu de imaginat.

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Jurnalistul, preocupat de viața familiei sale

Mihai Ghiță, prezentatorul emisiunii, rememorează momentul în care l-a vizitat pe colegul său la spital. Acesta mărturisește că a fost marcat de simțul responsabilității lui Christian Sabbagh. În ciuda stării critice în care se afla, jurnalistul era preocupat nu de propria soartă, ci de ce se va întâmpla cu soția și copiii săi.

„Ce m-a impresionat la tot ce s-a întâmplat atunci a fost că în momentul în care m-am dus la Christian (…), îi era frică! Nu pentru el, (…), îi era teamă că nu și-a aranjat lucrurile și că nu sunt copiii bine. Se gândea ce faci tu dincolo de ușa aceea, cum o să vă descurcați…”, își amintește Mihai Ghiță.

Acest eveniment medical a afectat profund întreaga familie. Devastată de situație, Iulia a fost nevoită să-și ascundă propria teamă și suferință pentru a-și proteja copiii.

„Mi-am dat seama că sunt la pământ în momentul în care trebuia să mă întorc acasă la copii și să o mint pe Anais că tati e bine. Mi-a fost foarte greu să gestionez situația aceasta pentru că ea era conștientă că se întâmplă ceva și era foarte speriată și trebuia să o asigur că tati e bine”, își amintește Iulia.

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„Ceva îmi spunea că trebuie să lupt, că totul depinde de mine și de psihicul meu să-mi revin”

De asemenea, perioada dificilă traversată de Christian a avut un impact profund și asupra fiului său cel mic, Geo. Diagnosticat cu autism la vârsta de trei ani, acesta se afla la momentul respectiv într-un proces complex de recuperare și terapie.

„Domnul doctor a spus că Geo a intrat într-un regres și o traumă foarte profundă. (…) Mi-a spus că n-a mai întâlnit un copil autist care să fie atât de afectat emoțional de cineva din familie”, povestește Iulia.

Pe lângă ambiția caracteristică, responsabilitatea față de familie l-a ajutat pe Christian Sabbagh să se recupereze în totalitate.

„Am avut o ambiție extraordinară. Ceva îmi spunea că trebuie să lupt, că totul depinde de mine și de psihicul meu să-mi revin. (…) Trebuie să lupți, să te autodepășești”, povestește Christian Sabbagh.

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Sursă foto: Facebook

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