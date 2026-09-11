Ioana Năstase rupe tăcerea după scandalul cu Ilie Năstase. „Era gelos și inclusiv pe familia mea!” Ce a dezvăluit despre relația lor

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Căsnicia dintre Ioana și Ilie Năstase traversează un nou moment de cumpănă, iar detaliile care ies la iveală conturează o atmosferă extrem de tensionată. După ce a apelat recent la intervenția organelor de poliție, soția fostului lider mondial a decis să rupă tăcerea și să clarifice motivele reale ale neînțelegerilor.

Spre deosebire de zvonurile vehiculate în spațiul public, problemele din cuplu nu au avut nicio legătură cu aspectele financiare sau cu fostele partenere ale lui Ilie, ci cu un comportament care a depășit limitele suportabilului.

Gelozia extremă, adevărata cauză a rupturii

Ioana Năstase explică faptul că episodul care a determinat-o să ceară ajutorul autorităților nu a fost un caz izolat, ci culminarea unor nopți consecutive de presiune psihologică. Ea susține că gelozia soțului ei ajunsese la un nivel greu de gestionat, vizând chiar și timpul petrecut alături de propria familie.

„A fost vorba despre această gelozie dusă la extrem, pe care eu nu mai pot să o duc. Era gelos și inclusiv pe familia mea. Dacă îi spuneam că merg la mama mea sau undeva, eu nu aveam voie să fac nicio mișcare. Era după mine mai tot timpul”, a mărturisit Ioana Năstase, pentru Cancan.ro, subliniind că decizia de a apela la poliție a venit după ce situația s-a repetat trei seri la rând: „Eu am probe. Nu vorbesc aiurea. Nu mi-ar fi ars mie să merg la poliție degeaba”.

Acuzații de violență și tentative eșuate de divorț

Pe lângă presiunea constantă, Ioana a vorbit deschis și despre existența unor episoade de agresivitate fizică peste care a încercat să treacă de-a lungul timpului. Deși a ajuns de trei ori în punctul de a pune capăt mariajului pe cale legală, procedurile au fost oprite de fiecare dată din motive neașteptate.

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Prima încercare de divorț a fost retrasă în urma unei discuții încărcate de emoție legată de starea de sănătate a fostului tenismen. „A venit la poarta unde stăteam și mi-a spus că el are niște vase de sânge sparte la cap. Că vine de la medic și că nu știe câte zile mai are de trăit. După care mi-am retras cererea”, a povestit aceasta. O a doua tentativă s-a blocat direct la cabinetul notarial, unde Ilie Năstase a refuzat să se prezinte.

Separarea locativă și mesajul din prezent

Decizia ca cei doi soți să locuiască în case separate nu i-a aparținut Ioanei, ci a fost o cerință expresă a partenerului ei, pe care a ales să o respecte din dorința de a-i oferi libertate. Deși își dorea o familie unită și o căsnicie curată, degradarea relației a devenit inevitabilă.

În ciuda traumelor și a tensiunilor acumulate, canalele de comunicare între cei doi nu s-au închis definitiv. Ioana a dezvăluit că a primit recent un mesaj neașteptat din partea soțului său, un gest care a atins o coardă sensibilă: „Mi-a trimis un mesaj în care mi-a mulțumit pentru că i-am salvat viața cândva. A fost un mesaj scurt, dar m-a impresionat. El cam știe unde să mă atingă, știe că sunt mai sensibilă”.

Foto – Facebook

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