Ioana Năstase, primele declarații după scandalul cu Ilie Năstase: „O femeie nu merge la Poliție degeaba”

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Ioana și Ilie Năstase au fost implicați într-un scandal de proporții, care s-a lăsat cu intervenția oamenilor legii. Ea a făcut acum primele declarații și a pus capăt speculațiilor care au circulat în ultimele zile, vorbind și despre motivele pentru care a apelat la Poliție.

Ioana Năstase, primele declarații în scandalul cu soțul ei

Soția fostului tensimen a intrat în direct la Spynews Tv live și a vorbit despre ce s-a întâmplat între ea și Ilie Năstase. Ea spune că nu a cerut ordin de protecție sau brățară de monitorizare, ci doar a lăsat polițiștii să ia deciziile legale.

Mai mult, Ioana spune că a apelat la oamenii legii pe fondul unor certuri repetate în ultimele trei zile. Ea a spus că nicio femeie nu merge la poliție degeaba.

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„Eu nu cred că o femeie merge la poliție degeaba. De vreo trei seri au fost niște probleme destul de urâte. Am trecut cu vederea în prima seară. La poliție, când te prezinți, trebuie să ai niște probe. Stai vreo cinci ore, ți se pun niște întrebări, trebuie să ai probe. (…)

Eu când fac niște afirmații, înseamnă că am și dovezi. (…) Eu nu am vrut să îi fac rău (n.r. lui Ilie Năstase), poliția a constat acest lucru (n.r. că nu e nevoie de ordin), poliția și-a făcut treaba. Să mă lase, să nu mă mai terorizeze tot timpul, să mă înjure… eu am cerut doar să fiu lăsată în pace, să nu mă mai agreseze. (…) Am intentat divorțul de trei ori”, a declarat Ioana Năstase, la Spynews TV Live.

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Partenera fostului tensimenă a vorbit și despre acuzațiile venite din partea fostei soții a lui Ilie Năstase, care a spus că cei doi se ceartă din cauza banilor și a proprietăților.

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„Cum să obțin eu totul? Ilie are atâtea lucruri. Are și proprietăți, cum să nu aibă. A vrut să stea alături de mine. Este un duplex în care el și-a dorit foarte mult să stea alături mine, să fie casă lângă casă. E închiriat în București”, a declarat Ioana Năstase, pentru sursa citată.

Fostă soție a lui Ilie Năstase a vorbit despre cearta dintre fostul tensimen și soția lui.

„Acum patru luni de zile i-a spus că se împacă cu el și s-au împăcat ca el să semneze o convenție matrimonială. El nu a vrut să se despartă și nu dorește să se despartă. (…) Consider că Ilie ar trebui să înțeleagă că cel mai important lucru e demnitatea. Nu se cumpără cu bani. El și-a căpătat-o cu greu pe teren”, a spus Brigitte.

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