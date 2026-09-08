Dana Rogoz, imagine emoționantă alături de copiii ei în prima zi de școală: „Am făcut eforturi să nu plâng”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Dana Rogoz a împărtășit cu fanii imagini emoționante din prima zi a noului an școlar. Pe 7 septembrie 2026, elevii au reînceput școala, însă emoții și mai mari au avut părinții. Este și cazul Danei Rogoz, care a transmis un mesaj emoționant în această zi specială.

Dana Rogoz, emoționată de prima zi de școală a copiilor săi

Actrița și-a dus copiii în prima zi de școală și a recunoscut că a fost la un pas să plângă de emoții, însă s-a abținut pentru a nu o face și pe Lia să izbucnească în lacrimi.

Dana Rogoz a fost nevoită să fugă pentru 30 de minute de la filmări, ca să fie alături de fiica ei în prima ei zi de școală. Mai mult, ea a făcut public și o discuție pe care a purtat-o cu fiica ei.

Citește și: Dana Rogoz, transformare drastică de look. S-a tuns bob pentru un nou film și a donat părul pacientelor cu afecțiuni oncologice

„Mult succes tuturor copiilor care încep școala! Așa de multe emoții am avut pentru Liuca noastră, mititica, pentru prima zi de școală din viața ei! Păi așa ceva nu se uită! Am fost lângă ea, împreună cu Radu și Vlad, atât la festivitatea de deschidere, cât și în sala de clasă. Și nu vreți să știți ce eforturi am făcut să nu plâng. Să nu cumva să o fac și pe ea să plângă, căci nu mai avea mult!

Citește și: Dana Rogoz, aventură cu toată familia în Europa. Cum călătorește cu cei doi copii cu trenul

La Vlad, sincer, nu aveam habar ce etapă importantă începem cu toții, cât de mare va fi schimbarea. Dar acum știu! Știu că școala aduce un ritm nou, aduce multe întrebări, multe necunoscute și responsabilități. Așa cum aduce și multe clipe de împlinire, de satisfacție, mulți prieteni, multe descoperiri, multe amintiri pe viață”, a scris actrița.

Ce dialog a avut cu fiica ei

Mezina familiei, Lia, i-a mărturisit mamei sale că îi este puțin frică de prima ei zi de școală. Dana Rogoz i-a spus, la rândul ei, că și ei îi este puțin frică.

Actrița a urat mult succes copiilor și părinților în noul an școlar și a recunoscut că a venit la festivitățile de început de an direct de la filmări, de unde a cerut o pauză de 30 de minute.

Citește și: Ce pasiuni are fiul Danei Rogoz. „Îl ia valul și trebuie să-i spun: Stai că nu o să mai ai timp și de joacă!” Vlad are 11 ani și impresionează prin ambițiile sale

‘Mi-e puțin frică, mamă’, mi-a spus Lia acum cateva zile. ‘E normal, Lia. Și mie îmi e puțin frică’! ‘Eh, asta-i culmea! Cum să-ți fie ție frică, când tu ești deja la liceu! Sau la facultate, ceva…”! Mda, emoționați, mândri, puțin speriați, fericiți, alături de puii noștri la acest nou început de drum: clasă a 6-a și clasa pregătitoare.

ACTUALITATE

Mult succes copiilor, dar și părinților în noul an! Să rezistăm întregi la minte lângă ei în timp ce își fac temele, să le aducem calmi echipamentul de sport sau trusa de desen uitate pentru a 10-a oară acasă, să facem față fluxului de 200 de mesaje pe zi pe grupurile de părinți și… să nu uităm să ne bucurăm.

P.S.: Eu venisem azi la festivitate direct în costumul de la filmări, căci echipa de la lungmetraj a făcut tot posibilul să nu cumva să ratez acest moment important din viața ei. Drept urmare, am fugit de la cadru pentru 30 de minute și m-am întors înapoi la lucru”, a scris Dana Rogoz pe Instagram.

Foto: Dana Rogoz/Instagram

Urmărește-ne pe Google News