Ce pasiuni are fiul Danei Rogoz. „Îl ia valul și trebuie să-i spun: Stai că nu o să mai ai timp și de joacă!” Vlad are 11 ani și impresionează prin ambițiile sale

Actrița Dana Rogoz trăiește o perioadă intensă atât pe plan profesional, cât și personal. În vârstă de 40 de ani, actrița, mamă a doi copii, Lia și Vlad, a vorbit deschis despre provocările pe care le întâmpină în gestionarea proiectelor cinematografice și a programului încărcat al fiului său, elev la „Tudor Vianu”.

Proiecte cinematografice importante

Dana Rogoz se află în plin proces de filmare pentru al doilea lungmetraj al soțului ei, regizorul Radu Dragomir, după succesul „Mo”. „Am început filmările pentru al doilea lungmetraj al lui Radu, după «Mo». Am filmat în vară o primă parte, practic sezonul de vară, și urmează să filmăm în iarnă, ianuarie – februarie. Este un proiect foarte sensibil, cu o temă puternică, care se desfășoară într-un centru de mame singure”, a declarat actrița pentru Cancan.

Pe lângă acest proiect, Dana Rogoz va apărea și în „Interior Zero”, lungmetrajul de debut al lui Cristian Bota, care urmează să aibă premiera anul viitor.

Lia și Vlad, deja implicați în film

Cei doi copii ai actriței au început să joace în producții cinematografice. Lia a obținut prin casting un rol într-un scurtmetraj, iar Vlad are un rol dificil în lungmetrajul regizat de tatăl său. „Lia a filmat un scurtmetraj al ei, a luat castingul și eu doar am însoțit-o, fără să am vreun rol sau vreo legătură cu filmarea, alta decât mama Liei, la cadru. (…) Vlad chiar are un rol greu în lungmetraj”, a povestit Dana Rogoz pentru aceeași sursă.

Vlad, pasionat de matematică și informatică

Actrița a vorbit pentru prima oară despre activitățile fiului ei, Vlad, în vârstă de 11 ani, care studiază la „Tudor Vianu”. „Este foarte pasionat și se înscrie la toate centrele de excelență, de informatică, matematică, chestii care pe mine mă depășesc deja. (…) El învață în clasa a V-a după manualul de clasa a IX-a. I-am zis – Vlad, eu am terminat filologie. Pentru mine, această lume nu există!”, a mai mărturisit Dana Rogoz.

Vedeta recunoaște că se simte copleșită de programul fiului său, care participă la mai multe cluburi și competiții. „Vlad se înscrie la o sută de mii de cluburi și de șah, este admis la niște centre de excelență. Acum este admis la trei și i-am spus ‘trebuie să alegi unul, că nu e timp fizic’. (…) Știi că îți dorești asta ca un copil să vrea multe, dar nici să nu ajungă la epuizare”, a adăugat actrița.

Deși Vlad este extrem de ambițios, Dana Rogoz subliniază că încearcă să îl tempereze pentru a nu se suprasolicita. „E și un copil care în același timp se bucură să se joace cu Lia. Dar pe el îl ia valul și eu trebuie să-i spun – Hei, hei, stai, stai, că nu o să mai ai timp și de joacă!”, a mai spus actrița.

Foto – Facebook / Instagram

